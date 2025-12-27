Ovako su se fanovi zagrijavali ispred Arene prije Thompsonova koncerta!

Marko Perković Thompson večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a brojni fanovi okupili su se već satima ranije. Uz pjesmu, baklje i veselje, atmosfera je bila usijana i prije ulaska u dvoranu.

Marko Perković Thompson večeras nastupa pred punom Arenom Zagreb, a interes publike bio je očit već satima prije samog početka.

Iako je koncert zakazan za 20 sati, vrata dvorane otvorena su već od 17:30, što je brojne obožavatelje potaknulo da što ranije zauzmu svoja mjesta.

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 45 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 41 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 38 Foto: Josip Bandic/Cropix

Vesela atmosfera vladala je i ispred Arene i unutar obližnjeg Arena Centra. Okupljeni su s ponosom pjevali hitove poput "Lijepa li si", a nije nedostajalo ni baklji, što je dodatno pojačalo koncertni ugođaj.

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 30 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 33 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 35 Foto: Josip Bandic/Cropix

Ova večer dio je Thompsonove dvoranske turneje po Hrvatskoj, koja je započela nakon velikih nastupa na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu.

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 15 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 13 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 9 Foto: Josip Bandic/Cropix

Turneja je krenula iz Osijeka, gdje je nastupio dvaput, a potom je slijedio Varaždin te Zadar.

Nakon večerašnjeg spektakla u Zagrebu, Thompson će turneju nastaviti u Poreču (10. i 11. siječnja), Splitu (16. i 17. siječnja), dok će u riječkoj publici zapjevati 6. veljače.

