Pretraži
"samo hejteri mogu reći..."

Ava Karabatić javno pokazala novog dečka: "U tebi sam pronašla dom..."

Piše I.G., Danas @ 17:55 Celebrity komentari
Ava Karabatić Ava Karabatić Foto: Ava Karabatić/Instagram

Ava Karabatić ponovno je podigla prašinu na Instagramu objavivši fotografiju s dečkom, Lazarom Ivanom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ava Karabatić na Instagramu pokazala novog dečka
"samo hejteri mogu reći..."
Ava Karabatić javno pokazala novog dečka: "U tebi sam pronašla dom..."
Maja Šuput na Instagramu je objavila toplu fotografiju sa Šimom Elezom
grije ih ljubav
Zimska romantika! Ovako su Maja i Šime iskoristili slobodno blagdansko vrijeme
Ivana Lovrić pojavila se na zagrebačkoj špici u elegantnom zimskom izdanju
uživala u šetnji
Pripijeno izdanje pjevačice Colonije bilo je glavni zašto su se svi za njom okretali u centru metropole!
Poznati na zagrebačkoj špici nakon Božića
dobra vibra na cvjetnom!
Neki su iznenadili! Evo tko od poznatih Hrvata nije propustio subotnju špicu nakon Božića
Udala se kći Gordona Ramsaya
pogledajte fotke!
Udala se kći najpoznatijeg chefa na svijetu, na ceremoniji su bile mnoge slavne face
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Supruga Brucea Willisa, Emma Heming, otkrila kako izgledaju njihovi blagdani usred Willisove višegodišnje borbe sa zdravljem
''obožavao je to doba...''
Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
Marko Perković Thompson najavio koncert u Rijeci
fanovi oduševljeni
Thompson se oglasio uoči koncerta u Areni Zagreb, objavio je uzbudljivu vijest!
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Četvrti dan bez struje u mjestima u Varaždinskoj županiji
BLAGDANI BEZ STRUJE
"Sve iz frižidera se kvari, škrinje smrde i smrzavamo se": I četvrti dan ljudi nemaju struju
Zaplijenjeni tanker kod Qeshma postaje vlasništvo iranske države
Drama u Perzijskom zaljevu
Iran zaplijenio tanker i uhitio stranu posadu: Zaplijenili gorivo u vrijednosti od pet milijuna dolara
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
show
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Supruga Brucea Willisa, Emma Heming, otkrila kako izgledaju njihovi blagdani usred Willisove višegodišnje borbe sa zdravljem
''obožavao je to doba...''
Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Što s ostacima pečenog mesa? Evo 6 ideja što napraviti
Ne bacajte ih!
Što s ostacima pečenog mesa? Evo 6 ideja što napraviti
zabava
Kupili božićno drvce, ali brzo su ga bacili! Pogledajte što je živjelo unutar krošnje
Srećom nisu opasne
Kupili božićno drvce, ali brzo su ga bacili! Pogledajte što je živjelo unutar krošnje
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Dakle, i to je sad moguće
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
Ograničenje
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
sport
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Transferi: Fabijan Krivak iz Lokomotive u Sigmu Olomouc za 2.500.000 eura
Sretno mu u inozemstvu
Sjajan posao Lokomotive: Prodali svoj najvrijedniji eksponat, evo koliko će zaraditi
Kažete Hrvatska nema napadača? Pa jedan je ponovno među deset najboljih u Europi!
KAKVA GODINA
Kažete Hrvatska nema napadača? Pa jedan je ponovno među deset najboljih u Europi!
tv
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
MasterChef: Posljednje mjesto u polufinalu MasterChefa zauzeo Otto Grundmann!
ODBROJAVANJE!
Posljednje mjesto u polufinalu MasterChefa zauzeo Otto Grundmann!
MasterChef: Je li Selmu ova greška koštala MasterChefa? "Znam kakvu sam glupost napravila!"
GUBITAK KONCENTRACIJE
Je li Selmu ova greška koštala MasterChefa? "Znam kakvu sam glupost napravila!"
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Živjeli!
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Do 1000 eura za kilogram: Divlje "povrće" koje uspijeva i u Hrvatskoj postaje sve traženije među gurmanima
Najskuplje na svijetu...
Do 1000 eura za kilogram: Divlje "povrće" koje uspijeva i u Hrvatskoj postaje sve traženije među gurmanima
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
najveći dobinici godine
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Eksperiment
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
lifestyle
Zagreb špica: Traperice u zimskim street style izdanjima tri djevojke
NEMAJU KONKURENCIJE
Tri gracije iz Zagreba potvrdile koje su hlače najtraženije, bilo ljeto ili zima
Blagdanski stolovi čitateljica Zadovoljne 2025.
DALE SU SI TRUDA
Pogledajte kako su naše čitateljice uredile svoje blagdanske stolove
Severina za Božić u Marchesa Notte haljini 2025.
Zablistala je
Severinina božićna haljina stvorena je za večernje izlaske, a lijepo izgleda i kad se nosi – uz udobne papuče
sve
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene