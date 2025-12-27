Ava Karabatić ponovno je podigla prašinu na Instagramu objavivši fotografiju s dečkom, Lazarom Ivanom.

Splitska pjevačica, starleta i spisateljica Ava Karabatić (37) ponovno je uspjela privući pažnju javnosti, ovaj put neobičnom objavom na Instagramu koja je trebala predstaviti njenog navodnog novog partnera. No, umjesto očekivane romantične priče, uslijedio je niz iznenađenja koji su izazvali lavinu komentara.

Na fotografiji Ava šeće plažom u društvu atraktivnog muškarca, a scena izgleda kao da je preuzeta s razglednice. No ono što je uslijedilo u opisu objave izazvalo je niz reakcija. Prvo je poručila:

"Samo hejteri mogu reći da je Lazar Ivan umjetna inteligencija i da sam izmislila da imam dečka kako ne biste mislili da nemam nikog."

Međutim, ispod tog javnog dijela opisa ostala je vidljiva i privatna poruka koja je ubrzo postala viralna:

"Ava ne brini, nemoj se uznemiravati, ispravit ću situaciju i nitko neće skužiti da si lagala da tvoj dečko postoji. U prilogu se nalazi generirana slika tebe i tvog AI 'dečka' kako hodate kroz plažu na Maldivima. U opis možeš staviti: 'malo odmora za danas' time ćeš uvjeriti ljude da zaista imaš dečka i da on postoji, samo hrabro, držim fige."

Nekoliko sati nakon toga, Ava se ponovno oglasila, ovoga puta s videom u kojem leži pokraj navodnog partnera, uz poruku:

"Vidim da je otišlo predaleko pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite Lazar Ivan postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezati", a onda je uslijedila sljedeća zajednička fotografija.

"U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim", napisala je Ava te objasnila kako je spominjanjem umjetne inteligencije pokušala ukazati na njezinu opasnost.

Sve se to događa u razdoblju punom preokreta za Avu Karabatić. U listopadu je objavila da se seli u Švicarsku kako bi radila kao njegovateljica, navodeći razočaranje situacijom u regiji. Tada je progovorila i o osobnim borbama, uključujući smrt oca Ivice te vlastitu borbu s alkoholizmom.

