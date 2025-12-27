Thompsonov tim objavio važne informacije za koncert u zagrebačkoj Areni

Večeras se u Areni Zagreb održava koncert Marka Perkovića Thompsona, a organizatori su objavili važne informacije.

Uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb, koji započinje u 20 sati, njegov se organizacijski tim obratio publici putem Instagrama i podijelio važne tehničke informacije za sve koji dolaze na koncert.

Objavljeno je kada se dvorana otvara, kako je organiziran ulazak te koje ulaze trebaju koristiti posjetitelji Fan Pita i VIP sektora. Prema navodima organizatora, ulazi u Arenu Zagreb otvaraju se u 17:30 sati, kako bi se izbjegle gužve uoči početka programa.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se dječaka iz "Čudesnog Božića"? Izgleda neprepoznatljivo 31 godinu nakon uloge

Marko Perković Thompson Foto: Bruno Konjević / CROPIX

Istaknuto je i da vlasnici svih ulaznica mogu koristiti bilo koji ulaz u Arenu, a svoje mjesto i sektor pronaći će unutar dvorane.

Posebno je naglašeno da je parking u garaži Arene Zagreb osiguran isključivo za VIP ulaznice, i to za sljedeće sektore:

VIP loža

VIP salon

VIP backstage lijevo

VIP backstage desno

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte viralni video kada je princ William uočio najpoznatijeg obožavatelja princeze Diane!

Idete li na koncert u Areni Zagreb? Da, jedva čekam!

Ne idem Da, jedva čekam!

Ne idem Ukupno glasova:

Marko Perković Thompson Foto: Cropix

Prilikom ulaska u garažu osoblje će provjeravati ulaznice svih putnika u vozilu, a u slučaju da netko nema VIP kartu, organizatori mole da se ta osoba uputi prema redovnim ulazima.

Također je objavljen i točan raspored ulaza:

FAN PIT: A102, A103, C114, C115

VIP backstage lijevo: A101

VIP backstage desno: C116

VIP stolovi lijevo: A104

VIP stolovi desno: C113

Podsjetimo, Thompson je nakon velikih open‑air koncerata na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu započeo dvoransku turneju diljem Hrvatske. Prvi nastupi održani su u Osijeku 21. i 22. studenog, potom u Varaždinu 7. i 8. prosinca, zatim u Zadru 12. i 13. prosinca.

Galerija 10 10 10 10 10

Večerašnji koncert u Areni Zagreb jedan je od najiščekivanijih na turneji.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ljupka Gojić Mikić pokazala blagdansku čaroliju u svom domu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vruć Božić za Dilettu! U tanga-bikiniju pokazala je trudnički trbuh na plaži

Pogledaji ovo Celebrity Još nemate ulaznicu za Thompsonov koncert? Tko želi, morat će platiti četverostruko