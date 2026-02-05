Mladi Schumacher više ne ljubi plavušu s Balkana! Uhvaćen je u zanosu sa zgodnom brinetom

Ljubavni život sina legendarnog Michaela Schumachera ponovno je pod povećalom javnosti, a nove fotografije s Mallorce otkrivaju novu romansu.
Sin legendarnog sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera privukao je pažnju javnosti nakon što je viđen u romantičnom društvu na Mallorci.3 vijesti o kojima se priča "Ako ne znaš..." Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara! ''zaslužila je'' Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...'' uhvaćeni zajedno Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Mick Schumacher je snimljen u Camp de Maru s portugalskim modelom Clarom Ramos, a fotografije su brzo obišle svjetske medije.
Mick Schumacher i Clara Ramos - 1 Foto: Profimedia
Njemački tabloid BILD objavio je ekskluzivne fotografije na kojima se vidi kako Schumacher grli Ramos na javnom golf-terenu na Balearskom otoku, nedaleko od luksuzne vile u vlasništvu obitelji Schumacher. Iako par nije službeno potvrdio vezu, prizori su bili dovoljno rječiti da potaknu nagađanja o novoj romansi.
Mick Schumacher Foto: Instagram
Vijest dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Schumacherova bivša djevojka, danska manekenka i finalistkinja izbora za Miss Universe Laila Hasanović, započela vezu s teniskom zvijezdom i trenutačnim svjetskim brojem dva – Jannikom Sinnerom. Hasanović je već viđena kako bodri svog novog partnera na najvećim svjetskim turnirima, uključujući Wimbledon, Roland Garros i ATP Finals.
Mick Schumacher i Laila Hasanović - 7 Foto: Instagram
Laila Hasanović i Mick Schumacher - 1 Foto: Laila Hasanović/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Schumacher i Hasanović bili su u vezi oko tri godine, sve do prekida u travnju 2025. Tijekom njihove veze Laila je često bila prisutna u paddocku Formule 1, prateći Schumachera na utrkama diljem svijeta i pružajući mu podršku na njegovom sportskom putu.
Za razliku od njegove bivše partnerice, Clara Ramos zasad se drži podalje od reflektora. Živi u Barceloni, doktorandica je na Sveučilištu u Barceloni, a istovremeno gradi i uspješnu manekensku karijeru. Na Instagramu je prati više od 113 tisuća ljudi, a njezin profil ispunjen je fotografijama s putovanja, modnih snimanja i luksuznih destinacija, prenosi The Sun.
Clara Ramos - 5 Foto: Instagram
Clara Ramos - 1 Foto: Instagram
Clara Ramos - 2 Foto: Instagram
Više njenih fotografija pogledajte u galeriji.
Galerija 9 9 9 9 9
Pogledaji ovo Celebrity Bivša odbojkašica u mini bikiniju mami uzdahe sa svih strana: ''Telefon mi se pregrijao''
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala prirodnu kosu, padaju usporedbe sa Shakirom!
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Jedna od najljepših Hrvatica ne krije sreću zbog velikog razloga za slavlje!
Pogledaji ovo Celebrity Kreativni utezi! Pobjednica MasterChefa nasmijala videom iz kuhinje: ''Trening se ne preskače!''