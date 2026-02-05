Mladi Schumacher više ne ljubi plavušu s Balkana! Uhvaćen je u zanosu sa zgodnom brinetom

Ljubavni život sina legendarnog Michaela Schumachera ponovno je pod povećalom javnosti, a nove fotografije s Mallorce otkrivaju novu romansu.

Sin legendarnog sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera privukao je pažnju javnosti nakon što je viđen u romantičnom društvu na Mallorci.

Mick Schumacher je snimljen u Camp de Maru s portugalskim modelom Clarom Ramos, a fotografije su brzo obišle svjetske medije.

Mick Schumacher i Clara Ramos - 1 Foto: Profimedia

Njemački tabloid BILD objavio je ekskluzivne fotografije na kojima se vidi kako Schumacher grli Ramos na javnom golf-terenu na Balearskom otoku, nedaleko od luksuzne vile u vlasništvu obitelji Schumacher. Iako par nije službeno potvrdio vezu, prizori su bili dovoljno rječiti da potaknu nagađanja o novoj romansi.

Mick Schumacher Foto: Instagram

Vijest dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Schumacherova bivša djevojka, danska manekenka i finalistkinja izbora za Miss Universe Laila Hasanović, započela vezu s teniskom zvijezdom i trenutačnim svjetskim brojem dva – Jannikom Sinnerom. Hasanović je već viđena kako bodri svog novog partnera na najvećim svjetskim turnirima, uključujući Wimbledon, Roland Garros i ATP Finals.

Mick Schumacher i Laila Hasanović - 7 Foto: Instagram

Laila Hasanović i Mick Schumacher - 1 Foto: Laila Hasanović/Instagram

Schumacher i Hasanović bili su u vezi oko tri godine, sve do prekida u travnju 2025. Tijekom njihove veze Laila je često bila prisutna u paddocku Formule 1, prateći Schumachera na utrkama diljem svijeta i pružajući mu podršku na njegovom sportskom putu.

Za razliku od njegove bivše partnerice, Clara Ramos zasad se drži podalje od reflektora. Živi u Barceloni, doktorandica je na Sveučilištu u Barceloni, a istovremeno gradi i uspješnu manekensku karijeru. Na Instagramu je prati više od 113 tisuća ljudi, a njezin profil ispunjen je fotografijama s putovanja, modnih snimanja i luksuznih destinacija, prenosi The Sun.

Clara Ramos - 5 Foto: Instagram

Clara Ramos - 1 Foto: Instagram

Clara Ramos - 2 Foto: Instagram

Više njenih fotografija pogledajte u galeriji.

