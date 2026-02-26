Simbol mračnog skandala: Zavirite u unutrašnjost zloglasnog aviona osuđenog pedofila

Privatni avion osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina postao je simbol skandala koji se i dalje istražuje.

I godinama nakon njegove smrti, slučaj Jeffreyja Epsteina i dalje potresa javnost. Istrage, sudski procesi i nova otkrića ne prestaju izlaziti na vidjelo, a ime osuđenog pedofila i danas se povezuje s jednom od najvećih afera u svijetu poznatih i moćnih.

Jedan od najupečatljivijih simbola te mračne priče je njegov privatni avion Boeing 727, poznat pod nadimkom ''Lolita Express''.

Zrakoplov već godinama stoji napušten na području Brunswicka u saveznoj državi Georgiji, ali je sada ponovno pod povečalom javnosti.

Unutrašnjost aviona otkriva koliko je bio prilagođen privatnim i dugim putovanjima. U njemu su se nalazili ured, dnevni boravak i spavaća soba, sve uređeno u luksuznom stilu.

Komforne fotelje, stol za sastanke, detaljno opremljena pilotska kabina i privatni prostor za odmor svjedoče o tome da je riječ bila o svojevrsnom letećem domu.

''Lolita Express'' stekla je zloglasnu reputaciju jer ju je Epstein koristio tijekom svojih međunarodnih putovanja, a federalni tužitelji istražuje letove zloglasnog Epsteinovog aviona.

Epstein je zrakoplov tiho prodao 2018. godine, nekoliko mjeseci prije nego što je završio u zatvoru.

Život obavijen velom tajni i moćnicima: Mračnu priču osuđenog pedofila

