Mile Kekin više ne šali: "Neispravni vokalist" je njegov odgovor svijetu koji gori

Nekoliko tjedana nakon što je objavio pjesmu "Hrvatska je raj na zemlji", Mile Kekin je objavio singl "Neispravni vokalist", kojom najavljuje novi album.

Nakon što je pjesmom „Hrvatska je raj na zemlji“ u tri dana prikupio preko 200.000 pregleda na YouTubeu, Mile Kekin poručuje da je šala gotova i da je vrijeme za glazbu.



Stigao je "Neispravni vokalist", singl kojim najavljuje svoj novi studijski album.

"Moj neispravni vokalist teško pogađa prave tonove, a umjesto da se drži mikrofona i ljubavnih pjesama, on gura nos tamo gdje mu nije mjesto. Mori ga kamo ide ovaj svijet, spominje kataklizme, klimatske promjene, dronove ubojice i razmišlja o bijegu na Novi Zeland (al nema šanse da se selim). Ipak, usprkos svemu, često mu pjesma ispadne romantična pa čak, da oprostite, i ljubavna", govori Kekin o novoj pjesmi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Simbol mračnog skandala: Zavirite u unutrašnjost zloglasnog aviona osuđenog pedofila

Refren "znam težak sam k'o olovo, ali hajde me voli ponovo" u popratnom je videospotu vizualiziran i medijskim odnosima s kantautorom, premda je emotivna os pjesme: priznanje da zna da je neutišan, previše misli, previše pita, ali i traži razumijevanje.

"Neispravni vokalist" istovremeno funkcionira kao društveni komentar i ljubavna pjesma, singalong onima koji ne žele šutjeti kad svijet gori, ali se nadaju da ih netko ipak voli zbog toga, a ne unatoč tome.

Mile Kekin Foto: Menart Promo

Ideja se prirodno prelila i u videospot u režiji Doringa, koji tematizira intervjue, medijski tretman ali i neglamuroznu svakodnevicu glazbenika. Dobili smo meta portret kantautora koji je istovremeno na sceni i izvan nje.

"Neispravni vokalist" još je jedan podsjetnik da Mile Kekin i dalje najbolje funkcionira kad spaja angažman, humor i emociju i kad iz teških tema ispadne, sasvim neočekivano, ljubavna pjesma.

Mile Kekin - 1 Foto: Menart Promo

Mile Kekin - 3 Foto: Menart Promo

"Neispravni vokalist" ujedno je i najava novog studijskog albuma Mile Kekina planiranog za jesen 2026. godine. Bit će to album koji dolazi nakon njegova zadnjeg, drugog samostalnog izdanja "Nježno đonom", a već novi singl sugerira korak prema još čvršćem zvuku.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Lana Jurčević objavila predivnu fotografiju s kćeri uz dirljivu poruku

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Tko je naočiti Španjolac na klupi Rijeke? U sjeni iznenadne drame dobio priliku karijere

Pogledaji ovo Nekad i sad Nastup koji je promijenio sve: Kako je djevojka iz malog gradića postala svjetski fenomen?

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda kultnog filma u središtu teških optužbi: Manekenka iznijela šokantne tvrdnje