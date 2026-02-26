Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori

Pedro Pascal i Rafael Olarra ponovno su snimljeni zajedno, a njihove nove fotografije dodatno su potaknule nagađanja o prirodi njihova odnosa.

Holivudski glumac Pedro Pascal snimljen je u šetnji Beverly Hillsom u društvu Rafaela Olarre, a njihove fotografije odmah su potaknule još glasnija šuškanja o prirodi njihova odnosa.

Fotografi su ih prvi put zajedno uhvatili prošlog tjedna. Sada su ponovno viđeni u opuštenoj šetnji, pri čemu su djelovali vrlo blisko, ne obazirući se previše na poglede prolaznika.

U jednom trenutku Pedro je obgrlio Rafaela u šetnji, a zabilježen je i kadar u kojem je naslonio glavu na njegovo rame.

Dok Olarra nikada nije skrivao svoju seksualnu orijentaciju te ga se u prošlosti povezivalo i s glumcem Lukeom Evansom, Pascal o svom ljubavnom životu nije javno govorio. Upravo su zato ove fotografije izazvale dodatnu pažnju javnosti.

Jesu li odlučili svoju bliskost više ne skrivati ili je riječ tek o prijateljskom druženju, zasad nije poznato. No jedno je sigurno – njihove zajedničke fotografije ne prestaju buditi interes javnosti.

