Ovaj dječak nema granica! Majin Bloom pretvorio glazbeni hit u vlastiti spektakl

Maja Šuput oduševila je pratitelje videom u kojem njezin sin Bloom s puno energije i glumačkog štiha pjeva hit “Ja volim” Jakova Jozinovića.

Da je sin Maje Šuput Bloom rođena zvijezda, nije tajna, a to je i pokazao ovoga puta.

Naša pjevačica ponovno je raznježila pratitelje, i to videom u kojem je snimila svog sina kako s puno strasti izvodi pjesmu "Ja volim" Jakova Jozinovića.

Galerija 25 25 25 25 25

Bloom Tatarinov - 7 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

U opisu videa Maja je otkrila kako je maleni Bloom sam tražio da mu pusti novu omiljenu pjesmu.

"Mama molim te pusti mi Jakova Jozinovića", napisala je Maja, dodavši da je tijekom dana čak dva puta imala priliku uživati u njegovoj "glumačko / humorističnoj izvedbi".

Bloom Tatarinov - 8 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Zbog nevjerojatnog detalja internet je napao muža Selene Gomez: "Ovo je odvratno!"

Bloom nije samo pjevao – odjeven u smeđu trenirku i s velikim sunčanim naočalama, poput pravog malog performera izveo je koreografiju s podignutom šakom i ozbiljnim izrazom lica, potpuno se uživivši u ulogu izvođača.

"Spavaš li mirno Jakove", našalila se Maja u objavi, jasno dajući do znanja koliko ju je sinova izvedba zabavila i oduševila.

Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 5 Foto: Instagram

Bloom Tatarinov u Indoneziji Foto: Instagram

Video je u kratkom roku prikupio brojne reakcije i komplimente, a mnogi su zaključili kako Bloom već sada pokazuje da je naslijedio majčin talent za pozornicu i smisao za show.

Maja je iskoristila slobodan vikend za put u Parizu, a kako su proveli dan u Versaillesu, pogledajte OVDJE.

Ove godine Bloom je sudjelovao u maškarama u vrtiću, a u što se odjenuo, pogledajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Novi natjecatelj Survivora iskreno o izazovu koji ga čeka: ''Ako nešto vrijedi, žrtvovat ću se za to''

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Splitska glumica kroz suze o majčinstvu: ''Imali smo 18 pokušaja, skoro sam izgubila sina...''

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiv trenutak Meghan Markle u bolnici: Kleknula uz mladu pacijenticu i ganula javnost

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što će biti s roditeljima Kate Middleton? William bi mogao povući neočekivani potez prema puncu i punici