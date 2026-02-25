Zbog prirodnih oblina koje je stisnula u usko izdanje uspoređuju je s holivudskom divom

Uska tirkizna haljina bila je dovoljna da se prolaznici okrenu za ovom atraktivnom plavušom.
Atraktivna plavuša pozirala je u uskoj tirkiznoj haljini dubokog dekoltea koja je istaknula njezine prirodne obline i ženstvenu figuru, dok su retro frizura i zlatni modni detalji dodatno naglasili holivudski glamur.
Shay Sullivan Foto: Profimedia
Fotografiranje se odvijalo na otvorenom, ispred luksuznog zdanja okruženog palmama, a Shay je samouvjereno pozirala pred objektivom, privlačeći pažnju prolaznika. Njezina karizma i seksepil podsjetili su mnoge na legendarni šarm filmske dive iz zlatnog doba Hollywooda, no u modernom, osvježenom izdanju.
Shay Sullivan Foto: Profimedia
Osim što je traženo ime u modnom svijetu, Shay je iznimno popularna i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati čak 954 tisuće pratitelja, a redovito dijeli fotografije s modnih snimanja, ali i opuštena izdanja u bikinijima koja nerijetko izazovu lavinu reakcija.
Shay Sullivan Foto: Profimedia
Njezina kombinacija prirodne ljepote, samopouzdanja i glamura očito je recept za uspjeh – kako na modnoj sceni, tako i na društvenim mrežama.
