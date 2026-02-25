Ovisnosti i afere uništile su mu prvi brak, a preživio je i napad nožem

Legendarni gitarist Beatlesa ostavio je neizbrisiv trag u povijesti glazbe, a ovo je njegova priča.

George Harrison, legendarni član Beatlesa i glazbenik kojeg su prozvali ''tihim Beatleom'', rođen je na današnji dan 1943. godine. Uz Johna Lennona, Paula McCartneyja i Ringa Starra ispisao je povijest svjetske glazbe, a ovo je njegova priča.

Harrison je odrastao u britanskom Liverpoolu, gdje je završio i srednju školu. Obožavao je svirati gitaru, a na njega su utjecali brojni glazbenici, no najviše Elvis Presley, čijom je glazbom bio opčinjen. The Beatlesima se priključio još dok su djelovali pod imenom The Quarrymen. U to je vrijeme imao tek 15 godina te je Lennon smatrao da je premlad da bi svirao s njima. McCartney je ipak uspio kolegu uvjeriti da Harrison svira poput genijalca te je ostao u bendu, piše Daily Mail.

George Harrison Foto: Profimedia

S obzirom na to da je bio maloljetan, Beatlesi su imali problema s koncertima koji su se održavali izvan Velike Britanije, a ponekad i zbog činjenice da George ne smije toliko kasno biti u noćnim klubovima u kojima je nastupao s bendom. Nakon što je bend počeo voditi Brian Epstein, potpisali su za kuću EMI, a prvim singlom "Love Me Do" osvojili su vrhove top-ljestvica.

George Harrison Foto: Profimedia

Tijekom godina Harrison je razvio snažnu fascinaciju indijskom glazbom i duhovnošću. U zvuk Beatlesa unio je elemente orijentalnih melodija, čime je proširio granice rocka, što se čuje i u singlu "Strawberry Fields Forever".

The Beatles Foto: Profimedia

Krajem šezdesetih odnosi unutar grupe postali su napeti, a raspad Beatlesa bio je sve izvjesniji. Svaki član krenuo je svojim putem, a Harrison je i prije službenog kraja benda objavio samostalne projekte. Od sredine šezdesetih otvoreno se izjašnjavao kao hinduist. Redovito je prakticirao jogu i meditaciju te je postao vegetarijanac. Duhovnost je ostala važan dio njegova identiteta do kraja života.

Pogledaji ovo Celebrity Novi natjecatelj Survivora iskreno o izazovu koji ga čeka: ''Ako nešto vrijedi, žrtvovat ću se za to''

Privatno je prvi put stao pred oltar 1966. godine s manekenkom Pattie Boyd, a kum mu je bio Paul McCartney. Upoznali su se na snimanju filma ''A Hard Day’s Night''. Njihov brak trajao je do 1974. godine, a kasnije je Pattie priznala da su posljednje godine veze bile obilježene problemima s drogom i alkoholom te aferama. Nakon Harrisona zaljubila se u Erica Claptona, za kojeg se udala 1979. godine, piše Daily Mail.

George Harrison, Patricia Anne Pattie Boyd Foto: Profimedia

Drugu sreću Harrison je pronašao s Olivijom Trinidad Arias, tadašnjom zaposlenicom svoje diskografske kuće Dark Horse. Upoznali su se u Los Angelesu, a vjenčali su se 1978. godine. Mjesec dana prije svadbe dobili su sina Dhanija Harrisona.

Pogledaji ovo Nekad i sad Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti: "Kao u Rambu!"

Legendarni Beatle preminuo je 2001. godine od posljedica raka pluća, a imao je samo 58. Dvije godine prije smrti preživio je napad nožem u svom domu, zbog čega je bio u bolnici jer je imao nekoliko ubodnih rana. Iza sebe je ostavio bogatstvo procijenjeno na oko 100 milijuna funti. Prema nekim izvorima, njegov pepeo prosut je u rijeke Ganges i Yamuna u Indiji, u skladu s njegovim hinduističkim vjerovanjima, no ta informacija nikada nije službeno potvrđena.

George Harrison Foto: Profimedia

George Harrison ostao je zapamćen kao tihi vizionar Beatlesa – čovjek koji je spojio zapad i istok, rock i duhovnost te ostavio neizbrisiv trag u povijesti glazbe.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate li se temperamentne Lili iz Zauvijek susjeda? Nakon dugo vremena ponovno je viđena u javnosti

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Pjevač poznat po duetu sa Severinom ugradio silikone u prsa: ''Uskoro će biti top!''

Pogledaji ovo Celebrity Bolna ispovijest srpske pjevačice o potomstvu: ''Plakala sam i tražila razloge''