Ekipa na internetu u čudu zbog godina ovog legendarnog Beatlesa!

Ringo Starr u mnogim povijesnim knjigama o glazbi ostao je upamćen kao bubnjar legendarne grupe The Beatles. Više od pola stoljeća nakon raspada sastava, Starr je još uvijek u glazbenim vodama, objavivši čak 21 album koji su ostavili trag na pop, rock i glazbenoj sceni.

Nedavni nastup u emisiji "Grand Ole Opry" iz Nashvillea mnoge gledatelje i slušatelje je iznenadio kako unatoč dobi od 84 godine Starr izgleda veoma vitalno i pokazuje impresivne vokalne sposobnosti.

Neki su išli dovoljno daleko da tvrde kako je uvijek imao bolji glas nego kolege iz benda Paula McCartneya.

