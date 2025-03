Popričali smo s Apolonom iz Survivora o odlasku iz showa: ''Uhvatila me depresija, borio sam se svim duhom''

Razgovarali smo s Marinom Kaseljem nakon njegova neočekivanog ispadanja iz Survivora.

Gledatelje, a pogotovo natjecatelje Survivora, rastužila je posljednja epizoda.

Naime, show je zbog stare ozljede morao napustiti mladi Marin Kaselj, koji je sanjao o puno boljem plasmanu u ovogodišnjem Survivoru.

Nakon ispadanja razgovarali smo s Marinom, koji ne skriva razočarenje.

''Ispadanje iz Survivora mi je baš, baš teško palo. Znam da sam bio odličan u poligonima, da sam se dobro pokazao i u kampu i ekipa iz plemena mi je zaista bila super, tako da je očekivano da osobi teško padne kada mora izaći zbog povrede, točnije zdravstvenih problema. Uhvatio me neki vid depresije kada sam tek izašao jer sam sve nade polagao u taj Survivor i borio sam se svim svojim duhom, nisam mislio da će moj put ovako završiti. Promijenio, iskreno, ne bih ništa, od plemena do uvjeta sve je bilo odlično, vjerujem da smo se na početku dosta dobro poklopili. Da mogu, jedino što bih promijenio je taj trenutak kada izlazim, baš mi je to teško palo.''

Koga vidi kao pobjednika?

''Od favorita ove sezone mogu izdvojiti Marka, on je super lik, mislim da će se dobro snaći u Survivoru i vjerujem da će daleko dogurati. Osim njega, dosta očekujem od Nikija, iako je jako gladan, prije svega je jako dobar u duši. Što se cura tiče, tu su Matea i Lara, zbližio sam se s njima, obje su dobre u poligonima i mislim da imaju priliku doći do finala.''

Je li boravak u divljini ispunio njegova očekivanja?

''Boravak u divljini je bio jako surov, iako to možda gledateljima ispred malih ekrana ne izgleda tako jer smatram da se ne može niti dočarati u emisiji koliko je nama zapravo bilo teško. U tjedan dana ne znam jesam li četiri sata uspio kvalitetno odspavati jer smo gladni, umorni, mokri od kiše... Surovi uvjeti. Ali smatram da tako i treba biti jer smo doživjeli pravi Survivor i drago mi je što je bilo i tih teških trenutaka.''

Da nije bilo ozljede, njegova budućnost bila bi potpuno drugačija.

''Dogurati sam mogao puno dalje definitivno, ne samo malo, zato mi tako brz odlazak i jest pao teško. Kada sam prošao prvi casting za Survivor, imao sam osjećaj da ću proći i da idem dalje, nikada nisam imao osjećaj da ću ovako završiti. Nadam se da ću jednog dana moći dokazati da mogu dogurati do kraja.''

Oko ponovne prijave ne dvoumi.

''Prijavio bih se, naravno, u Survivor opet i nadam se da ću dobiti priliku da ponovno sudjelujem, da nastavim gdje sam stao i dokažem i sebi i drugima svoje sposobnosti. Ove godine je organizacija po mome mišljenju stvarno bila odlična, sve pohvale za Novu TV, produkciju i sve zaposlene, koji su uvijek imali razumijevanja za nas i koji su nam pored poligona i ostaloga bili odlična podrška i omogućili nam sve što su mogli.''

Što će najviše pamtiti?

''Najviše ću se sjećati predivnih zalazaka sunca i još boljih druženja navečer s ekipom, adrenalina i gladi sigurno, a neću zaboraviti niti hladan i mokar pijesak i neprospavane noći.''

Kakvi su mu planovi za dalje?

''Imam plan ponovno se odseliti iz Žepča, želja mi je otići u Zagreb, gdje smatram da imam više mogućnosti što se svega tiče. Htio bih se još više posvetiti sportu i poslu kao trener fitnesa, nekako za to nisam imao puno prilika u malom mjestu kao što je Žepče. Želim se potpuno osamostaliti i napokon raditi nešto za sebe.''

Za one koji su ostali ima i poruku.

''Ostalim kandidatima poručio bih da budu svoji, da se ne svađaju pretjerano jer mislim da je to jedan od glavnih problema kada svi počinju pomalo pucati. Želim im puno sreće, svima, svi su bili odlični igrači i odlična ekipa. Nadam se da će nastaviti motivirati jedni druge kao što sam ja njih i da nitko neće odustati. Žuti tim gazi!''

Hoće li s nekim iz showa ostati u kontaktu?

''U kontaktu ću sigurno ostati s velikim brojem natjecatelja, kako iz jednog tako i iz drugog plemena. Sve su to divni ljudi i mislim da u ovakvim uvjetima kao što su u Survivoru nastaju prijateljstva za cijeli život. Jedva čekam da se svi ponovno okupimo i drago mi je da sam ih upoznao, bolje ne bih izabrao.''

Marin je u ovih nekoliko epizoda zbog svog izgleda prikupio puno obožavateljica. Brzo su ga prozvali i Apolonom žutog plemena. Kako na to gleda?

''Pa što se tiče ženskih obožavateljica, kako vi kažete, drago mi je, naravno. Što drugo reći osim toga? Čitam sve poruke podrške i osjećaj je neopisiv, drago mi je da sam se svidio ljudima i da su prepoznali moje kvalitete. Hvala obožavateljicama, divne su.''

Marina je na prijavu u Survivor nagovorila djevojka, a kako se ona nosila s periodom kad ga nije bilo?

''Razdvojenost je i meni i mojoj djevojci teško pala, ali oboje smo znali zašto idem i da je to nešto što ja stvarno želim, tako da sam imao potpunu podršku. Kada sam ispao, nisam joj htio ni javiti, samo sam se pojavio na vratima. Šokirana je bila, smatram da je i ona bila 100 % uvjerena da me nema kod kuće do finala.''

Baš poput njega, zbog ozljede je show napustila i Jelena Putnik.

''Čuo sam se s Jelenom, ona mi je otkako smo se upoznali jedna od dražih u plemenu bila. Jedna divna osoba koja je puno toga prošla i takav je borac da je to nevjerojatno. Krivo mi je što je i nju povreda spriječila da nastavi jer vjerujem da ta žena zaslužuje puno toga. Nama je u kampu jako falila, cijelu noć je ustajala, održavala vatru, radila sve poslove i smatram da je i na poligonima jako puno pokazala. Žena zmaj. Svakome u životu treba jedna Jelena.''

A nove izazove i borbu žutog tima pogledajte već večeras u novoj epizodi Survivora u 22.15 na Novoj TV.

