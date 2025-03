Gdje je danas pjevač hita "Ai Se Eu Te Pego" koji je prije 14 godina osvojio svijet?

Prije 14 godina Michel Teló je osvojio radijski eter diljem svijeta s pjesmom "Ai Se Eu Te Pego", a i danas je jedan od najpoznatijih brazilskih pjevača.

U vrijeme kada su glazbenom industrijom dominirale Katy Perry i Lady Gaga, Taylor Swift je tek izlazila iz okova country glazbe i ulazila u pop, a Black Eyed Peas i Madonna su nastupali na SuperBowlu, vladavinu engleskog jezika nakratko su prekidali drugi jezici poput korejskog i portugalskog.

Jedan od primjera pjesama koje su "Ai Se Eu Te Pego", koju je 2011. obradio Michel Teló. Upravo je njegova verzija pjesme originalno objavljene 2008. godine postala prvo nacionalni hit u Brazilu, a potom i međunarodni hit, ostvarivši broj jedan u 20 zemalja diljem svijeta.

Michel Teló - 2 Foto: Profimedia

Michel Teló - 1 Foto: Afp

Samo na YouTubeu ima 1,2 milijardu pregleda, dok je na Spotifyju streamana preko 316 milijuna puta. Dodatnu popularnost donijeli su nogometaši Neymar, Marcelo i Cristiano Ronaldo, koji su plesali na pjesmu nakon pobjeda svojih tadašnjih klubova.

Telóvu vrckavu verziju i danas možemo čuti na radijima diljem svijeta, a istu je obradio srpski pjevač Dragan Kojić Keba pod nazivom "Kosa Kosa".

Iako poslije "Ai Se Eu Te Pego", nije imao novi međunarodni hit, Michel Teló je i dalje veoma popularan u Brazilu. Danas 44-godišnji pjevač započeo je svoju karijeru već kao sedmogodišnjak, a sa šesnaest godina se priključio bendu Grupo Tradição. Poslije 11 godina i nebrojeno mnogo hitova, odlučio se osamostaliti, što se pokazala kao izuzetno odlična odluka. Samo u 2011. godini, održao je preko 240 koncerata, na kojima je nastupao pred više od 17 milijuna ljudi.

Michel Teló - 6 Foto: Profimedia

Michel Teló - 5 Foto: Profimedia

Tijekom svojih 17 godina samostalne karijere objavio je samo jedan album, ali i mnogo singlova. Iako njegov glazbeni opus obuhvaća više žanrova, Teló je ostao vjeran sertanejo glazbi u kojoj je započeo. Od 2015. do 2023. bio je mentor u brazilskoj inačici emisija "The Voice" i "The Voice Kids", a od njegovih 11 sezona, čak osam sezona su pobjednici dolazili iz njegovog tima, što ga čini drugim mentorom s najviše pobjeda u cijeloj franšizi, iza američkog Blakea Sheldona (devet).

Michel Teló - 4 Foto: Profimedia

Michel Teló - 3 Foto: Afp

Osim glazbene karijere, Michel Teló je poznat i po svom angažmanu u humanitarnim projektima. Njegova prisutnost na društvenim mrežama, poput Instagrama, omogućava mu izravan kontakt s obožavateljima, gdje dijeli trenutke iz privatnog života, profesionalne aktivnosti i sudjeluje u različitim kampanjama.

U privatnom životu, Michel Teló je prošao kroz osobne izazove, uključujući razvod od supruge Ane Karoline Lago 2012. godine. Nakon razvoda, započeo je novu vezu s glumicom Taís Fersoza, s kojom danas ima dvoje djece.

U vrijeme svoje najveće međunarodne popularnosti, Teló je nastupao u pulskoj Areni, a više o tome pročitajte OVDJE.

