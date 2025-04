O drastičnoj promijeni našeg kuhara još se uvijek priča, pogledajte kako je izgledao u prvim danima slave

Mate Janković sunčani dan iskoristio je za šetnju zagrebačkom špicom, a tamo ga je uhvatilo budno oko našeg fotografa.

Dan prije Uskrsa brojna poznata lica iskoristila su za šetnju zagrebačkom špicom.

Među poznatim Hrvatima pažnju je ukrao i chef Mate Janković, koji je gledateljima ispred malih ekrana poznat i kao bivši član našeg showa ''MasterChef".

Mate se na špici pojavio u crnoj majici, trapericama i maslinastoj jakni. Na licu je nosio i sunčane naočale.

Mate je inače ranije prošle godine na društvenim mrežama otkrio da je smršavio gotovo 30 kila, ali i i da to nije jedina promjena koja mu se dogodila u posljednje dvije godine, otkako je odlučio okrenuti novu stranicu u životu.

"Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo. U pravilu - jesmo ku*ac. I to bez razlike SVI. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice - ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek", napisao je na svojem profilu na Facebooku ranije.

Inače, Mate se od svojih prvih dana slave drastično promijenio, a evo kako je izgledao tada.

