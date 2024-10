Svi su primijetili da je naš proslavljeni kuhar znatno smršavio, od prvih dana slave izgubio je čak 30 kilograma!

Mate Janković snimljen je na zagrebačkoj špici, a mnogi su primijetili da je proslavljeni kuhar znatno smršavio.

Sunčanu subotu iskoristila su mnoga naša poznata lica koja su prošetala zagrebačkom špicom, a kao i uvijek, glavni trg bio je pun ekipe koja je jutro poželjela iskoristiti na svježem zraku.

Među poznatim Hrvatima pažnju je ukrao i chef Mate Janković, gledateljima ispred malih ekrana poznat je i kao bivši član našeg showa ''MasterChef".

Prošetao je u trapericama, crnom sakou i majici, a cijeli outfit začinio je i sunčanim naočalama. No, mnogi su primijetili da Mate izgleda nikad mršavije.

Mate je inače ranije ove godine na društvenim mrežama otkrio da je smršavio gotovo 30 kila, ali i i da to nije jedina promjena koja mu se dogodila u posljednje dvije godine, otkako je odlučio okrenuti novu stranicu u životu.

"Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo. U pravilu - jesmo ku*ac. I to bez razlike SVI. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice - ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek", napisao je na svojem profilu na Facebooku ranije.

