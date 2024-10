Hana Huljić ni u trudnoći ne odustaje od posla koji voli, svi su na najnovijoj fotografiji primijetili ono očito!

Uskoro će Hana Huljić postati majka po drugi put, a sada je objavila fotografiju iz studija gdje je bio vidljiv njezin trudnički trbuh.

Hana Huljić ponovo je obradovala pratitelje na društvenim mrežama gdje je objavila fotografiju iz studija.

Iako je trudna, ne odustaje od posla koji voli, ali najviše pažnje je privukao njezin trudnički trbuh koji je došao do izražaja.

Naime, ona i njezin suprug, pjevač Petar Grašo, do kraja će ove godine dobit dječaka.

Grašo je tim povodom otkrio kako se njegova supruga nosi s trudnoćom.

''Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je OK!'' rekao je svojevremeno za IN magazin.

Par već ima kćerkicu Albu, a Hana je nedavno podijelila i njezinu fotografiju, pogledajte je OVDJE.

Hana je nedavno također podlijelila fotografiju iz glazbenog studija. Više o tome pročitajte OVDJE.

