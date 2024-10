Ivana Kekin progovorila o svom djetinjstvu pa pružila snažnu poruku ženama: "Odrasla sam u velikoj obitelji, novca nije bilo..."

Ivana Kekin osvrnula se na svoje djetinjstvo u novoj objavi na Facebooku, a obratila se i mladim ženama kojima je dala vrijedan savjet.

11. listopada obilježava se Međunarodni dan djevojčica, a tim se povodom na Facebooku oglasila političarka i psihijatrica Ivana Kekin koja je krenula je u borbu za Pantovčak nakon što je u rujnu objavljeno da će biti kandidatkinja stanke Možemo! na predsjedničkim izborima.

Objavila je svoju staru fotografiju i prisjetila se djetinjstva.

"Ovo sam ja. Djevojčica. Odrasla sam u velikoj obitelji sa šestero djece. Samo otac je bio zaposlen, novca nije bilo puno. Rasli smo na selu, radili na zemlji i sami proizvodili hranu. Imali smo vrt, kokoši, svinje, koze, puno smo pomagali roditeljima kojima ništa nije bilo teško. Rad, zajedništvo, briga i pomoć koju smo jedni drugima pružali, vrijednosti su na kojima sam odrasla. Sve me to oblikovalo u osobu kakva sam danas, izdržljivu, upornu, otpornu i svjesnu pravih vrijednosti", započela je.

"Škola mi je bila jako važna, a o medicini sam sanjala od 3. razreda osnovne. Upisala sam je i završila, uz majčinstvo na 5. godini, koju sam dapače završila s 5.0. Postala sam liječnica, mama, psihijatrica, doktorica znanosti, saborska zastupnica i sada kandidatkinja za predsjednicu RH", dodala je pa nastavila:

"I upravo to želim svim djevojčicama u ovoj zemlji, koje sada ispunjavaju leksikone, šapuću si tajne o simpatijama i sanjaju velike snove. Želim da sve one, bez obzira gdje su rođene i koliko novca im roditelji imaju, dobiju priliku da te svoje snove ostvare. Da postanu što god požele - liječnice, profesorice, odvjetnice, arhitektice, njegovateljice... Da same odlučuju kada će, i hoće li, imati djecu. Da same biraju hoće li se vjenčati, kada i za koga. Da njihov trud, rad i zalaganje budu jednako vrednovani kao i kod njihovih muških kolega. Da mogu preuzeti vodeće pozicije, bez obzira na to što su žene, i da za svoj rad budu jednako dobro plaćene kao muškarci. Da mogu krojiti svoju sudbinu i donositi vlastite odluke, kakve god one bile."

"Želim da svaka djevojčica u Hrvatskoj ima priliku za obrazovanje i podršku kakvu sam ja imala. I zato obećajem da ću, kao predsjednica, nastaviti graditi društvo u kojem nijedno dijete ne mora birati između svojih snova i stvarnosti. Obećajem i da ću štititi naša javna dobra od nasrtaja kojima danas uvelike svjedočimo. Djevojčice, sretan vam Svjetski dan djevojčica!" zaključila je Kekin.

Mile Kekin i političarka u braku su 17 godina, a rijetko ih vidimo zajedno u javnosti. Ipak, nekada se predomisle pa zajedno poziraju fotografima.

