Jedna od njih je 46-godišnja majka, a jedna 20-godišnja kći, znate li koja je koja?

Melissa i Antonia Gorga privukle su sve poglede na plaži na Floridi, mnogi nisu znali koja od njih je kćer, a koja mama.

Melissa Gorga, zvijezda reality showa ''The Real Housewives Of New Jersey'', Uskrs je provela s obitelji na plaži u Boca Ratonu na Floridi.

Melissa, Antonia Joe i Joey Gorga Foto: Profimedia

Zajedno sa suprugom Joeom i djecom Antonijom i Joeyem igrali su odbojku na pijesku, a fotografi su ih uhvatili dok su šetali plažom.

Melissa, Antonia Joe i Joey Gorga Foto: Profimedia

Od njih dvije teško je bilo pogoditi koja je majka, a koja kći.

Melissa i Antonia Gorga - 6 Foto: Profimedia

46-godišnja Melissa u bijelom kupaćem kostimu izgleda fantastično, a njenaa 20-godišnja kći Antonia sve poglede privukla je preplanulom puti i oblinama u plavom badiću.

Melissa Gorga - 1 Foto: Profimedia

Melissa Gorga - 5 Foto: Profimedia

Melissa se kućanicama pridružila 2011. godine u trećoj sezoni.

Rođena je 21. ožujka 1979. u Toms Riveru, New Jersey, i talijanskog je podrijetla. Diplomirala je na New Jersey City University. Osim televizijske karijere, Melissa se bavila glazbom, a objavila je i nekoliko singlova poput "On Display", te je autorica knjige Love Italian Style: The Secrets of My Hot and Happy Marriage. Također je vlasnica modne butike Envy by Melissa Gorga u Montclairu, New Jersey.

Joe i Melissa Gorga - 7 Foto: Instagram

Melissa Gorga - 2 Foto: Instagram

Melissa i Antonia Gorga - 3 Foto: Instagram

Melissa je udana za Giuseppea "Joea" Gorgu, koji također sudjeluje u RHONJ i brat je njezine kolegice iz serije, Terese Giudice. Par ima troje djece: Antoniju (rođenu 2005.), Giacinta "Gina" (rođenog 2007.) i Giuseppea "Joeya" (rođenog 2010.).​

Antonia Gorga - 6 Foto: Instagram

Antonia Gorga - 1 Foto: Instagram

Melissa Gorga - 4 Foto: Instagram

Antonia Gorga, najstarija kći Melisse i Joea, rođena je 12. kolovoza 2005. Trenutno pohađa Sveučilište Delaware, gdje je aktivna u studentskom životu, uključujući članstvo u sestrinstvu.

