Snježne radosti domaćih zvijezda! Tko mrzi snijeg i lopatanje, a tko uživa na minus 22 stupnja?

A sada idemo na snijeg! U bijelom pokrivaču uživaju i brojne domaće zvijezde. Severina, Franka Batelić, Nina Badrić, Lidija Bačić pokazale su svoje snježne radosti, a neke su se domaće zvijezde odvažile i prvi put upustile u snowboarding i skijanje. A jedna domaća glumica na zimovanju je na čak minus 22 stupnja. Koja, zna naš Davor Garić.

Kadrovi snježnje idile diljem Hrvatske glavna su tema svih razgovora, no jeste li vi u skupini ljudi kojoj snježne pahulje znače ''lopatanje'' i prometni kolaps, ili ste nepopravljivi romantik pa odmah pomislite na snježnu idilu?

Nina Badrić pokazala je pogled na zagrebačke ulice s njezina prozora, Lidija Bačić zakopčana do grla uživa u pogledu na katedralu, a i glumica Mila Elegović veseli se snježnom pokrivaču.

''Dragi naš Zagreb, opet si bijel, lijep i prekrasan!'', komentar je Mile Elegović.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka svoje su klince odveli na sanjkanje, a Miss sporta Hrvatske 2016. snimila je svojeg supruga influencera Sandija Pegu u šetnji s dvojicom sinova po snijegom prekrivenom susjedstvu. I glumica Ana Maras Harmander na snježnom je pokrivaču, ali na debelom minusu.

Otkrila je da je na odmoru u Švedskoj u jednom trenutku vidjela i nebeski spektakl - auroru borealis, i to dok je uživala u vožnji saonicama.

''Huskiji trče kroz šumu i vuku saonice kroz snijeg, a na nebu aurora borealis! Molim? Jesam li sanjala? Ili gledala film?''

Influencerica Meri Goldašić upustila se u nešto drugačiju snježnu avanturu - snowboarding!

U svojem se stilu našalila da zimsko odijelo iz Kine nije promočilo, ali i da je pala samo dva puta.

Na idiličnom snježnom odmoru je i Domenica Žuvela. Odskijala je 46 kilometara i nagradila se koktelom. Glumica Nataša Janjić Medančić na romantičnom je skijanju sa suprugom u Italiji pokazala da bi joj i Janica pozavidjela na skijaškom umijeću. Na snježnim padinama austrijskih skijališta uživa Sandi Cenov.

''Došli smo tu uživat malo! To je tradicija poslije radnog 12. mjeseca di je bilo pregršt koncerata, evo uživamo! Malo zapuhani, al to je tako, dubok je snijeg!'', govori Sandi.

Čini se da u zimskoj idili svatko uživa na svoj način.

