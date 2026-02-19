Martina Stjepanović Meter priprema se za najljepšu životnu ulogu: Ispričala nam je sve o slatkom iščekivanju!

Kako se pripremiti za ulogu koju mnogi nazivaju najvažnijom i najljepšom u životu - onu majke? Razgovarali smo s glumicom Martinom Stjepanović Meter, koja je u slatkom iščekivanju. Kako se osjeća u trudnoći i utječe li okrugli trbuščić na njezin posao, saznajte u prilogu IN magauina.

Vijest o trudnoći najljepša je koju je ova glumica ikad primila. Sada je na pola puta, kako kaže, i jedva čeka, napokon vidjeti i zagrliti svoje dijete.



''Veselim se svemu što dolazi, toj potpunoj promijeni, veselim se potpunoj promijeni u nepoznato, toj ljubavi, radosti, veselim se rastu osobnom i u svakom smislu'', govori Martina Stjepanović Meter.



Trudnoća joj prolazi bez ikakvih teškoća i pretjeranih zahtjeva, no činjenica je da se tijelo mijenja. U čemu, barem zasad, uživa.



''Bude mi smiješno, to mi uvijek i muž kaže, ti se svaki put čudiš, taj se stomak pojavio doslovno preko noći. Naravno, to su sad neke promjene gdje ja gledam, šta je ovo, noge mi drugačije izgledaju, ruke, lice, sve je punije vode, ali to tako treba biti, ali kad osjetiš da se javi, postane normalno, čak i poželjno'', govori nam Martina.

In Magazin: Martina Stjepanović - 4 Foto: In Magazin



Finalna odluka oko imena još nije pala. Pravo glasa, svakako, imat će i 40-godišnji suprug, inače ekonomist. No sve su to slatke brige. Baš kao što je bila i ona hoće li se roditi mali glumac ili glumica. No nedavno je Martina saznala da će roditi sina.

In Magazin: Martina Stjepanović - 5 Foto: In Magazin



''To je u početku bila naša želja, od mene i muža, međutim kako je uopće došla ta vijest i kako su krenuli pregledi, samo da je živo i zdravo, to je jedino što me zanima, ali opet, ja imam starijeg brata pa mi je to uvijek bilo lijepo, siguran oslonac u životu'', kaže.

Nije jedna od onih majki koje, kaže, mnogo unaprijed kupuju odjeću za bebu i opremaju sobu. No zato se rado educira o majčinstvu i razvoju djeteta, iako zna da je to nešto što će najviše učiti u hodu, iz prakse.''Malo sam se bojala toga, sad koliko čovjek zna je li spreman ili nije, to je subjektivno mišljenje. Mislim da jesam sada, ali uskoro ćemo i saznati'', kaže.

In Magazin: Martina Stjepanović - 3 Foto: In Magazin

Okrugli trbuščić ne sputava je u ulozi nove članice žirija showa Tvoje lice zvuči poznato. Kako kaže, znatno je to jednostavniji zadatak od onog da se sama okušala u transformacijama. No ni one joj nisu strane. I to još od djetinjeg doba.

In Magazin: Martina Stjepanović - 6 Foto: In Magazin

''Kad bi bio nečiji rođendan, onda bi me brat koji je 5 godina stariji kostimirao, ja bih izvodila točke, nastupala. Sjećam se da je bila Doris Dragović isto na repertoaru, da sam pjevala Mariju Magdalenu kao da sutra ne postoji, kao da imam u malom prstu, a vjerojatno nije bilo baš tako zvučalo''.



Danas nastoji biti pravedna prema natjecateljima showa, ali i priznaje kako je znaju emotivno dirnuti. A samo lijepe emocije vežu je i uz rodne Vinkovce. Ondje joj je i obitelj, koja se s njom veseli pojačanju. Kao i Martininim poslovnim uspjesima. Nedavno je snimila svoj prvi igrani film Bumbarovo ljeto, a publika je trenutačno gleda i u popularnoj seriji U dobru i zlu.

In Magazin: Martina Stjepanović - 1 Foto: In Magazin

''Ja sam u početku upisala ekonomiju, ja ne znam šta je meni bilo jer je bilo ako ne prođem glumu, upisat ću ekonomiju. Bila bih najgori ekonomist ikad, svo to vođenje papira je kineski jezik za mene'', priznaje.



S kolegicama glumicama, često se okuplja i izvan seta, a teme razgovora su, kaže, prave ženske. A sada, svakako, imaju još jednu. Onu koja će u Martinin život donijeti toliko radosti i ljubavi.

Galerija 26 26 26 26 26

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Skandal potresao monarhiju: Može li bivša vojvotkinja preživjeti novi udar?