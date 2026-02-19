Dvije generacije, ista ljepota: Ove fotke dokaz su da jabuka zaista ne pada daleko od stabla!

Cindy Crawford ima 59 godina, a njezina kći Kaia Gerber 24 – no njihova nevjerojatna sličnost često zbuni i najveće modne znalce.

Kad se zajedno pojave pred fotografima, mnogi na trenutak zastanu – gledamo li majku i kćer ili dvije sestre? Cindy Crawford, jedan od najslavnijih supermodela devedesetih, i njezina kći Kaia Gerber dijele nevjerojatnu fizičku sličnost, ali i istu strast prema modi.

Cindy je obilježila devedesete – bila je zaštitno lice najvećih svjetskih brendova, sinonim za glamur i bezvremenski stil. Njezina prepoznatljiva ljepota i samouvjeren hod pistom ušli su u modnu povijest. Danas, više od tri desetljeća kasnije, istim modnim svijetom korača njezina kći.

Kaia je vrlo rano pokazala interes za kamere i modnu industriju, no Cindy je u više navrata naglasila da je kćer sama donijela odluku o modelingu.

Rođena u braku prekrasne manekenke i biznismena Randea Gerbera, Kaia je odrasla uz majku koja najbolje razumije izazove modne industrije. Danas surađuje s najpoznatijim dizajnerima, redovito se pojavljuje na svjetskim pistama i gradi ime koje stoji samo za sebe.

Ova 24-godišnja ljepotica svojedobno je priznala kako je tek gledajući dokumentarnu seriju ''The Super Models'' shvatila koliko je velik trag njezina majka ostavila u svijetu mode.

"Znala sam da je ikona, ali... nisam to u potpunosti shvaćala dok sam bila mlađa", izjavila je u intervjuu za Wall Street Journal 2024.

Osvrnula se i na temu nepotizma u svijetu mode, priznajući da joj je obiteljsko ime otvorilo mnoga vrata.

"Vrlo sam svjesna svih divnih stvari koje mi je to donijelo i nikada ne bih rekla ništa negativno o tome jer je to jednostavno moja istina."

Dvije generacije, ista karizma. I dok je Cindy obilježila jednu modnu eru, Kaia je polako, ali sigurno, ispisuje svoju.

