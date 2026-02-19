Zvijezda filma ''Sam u kući'' ispraćena na vječni počinak na poseban datum

U krugu obitelji i najbližih prijatelja, na poseban datum, održan je pogreb Catherine O'Hare.
Komemoracija je održana u subotu, 14. veljače, u crkvi St. Martin of Tours u Los Angelesu.
Glumica Kelly Lynch podijelila je s obožavateljima fotografiju knjižice s ceremonije, pruživši tako javnosti diskretan uvid. Na naslovnici se nalazila fotografija legendarne glumice iz mladih dana.
''Počivaj u miru, draga Catherine'', napisala je na društvenim mrežama Lynch.
Podsjetimo, slavna glumica iznenada je preminula 30. siječnja u 71. godini života. Vijest o njezinoj smrti potresla je brojne obožavatelje diljem svijeta, a kasnije je potvrđeno da se borila s karcinomom.
Ostat će upamćena po nizu nezaboravnih uloga, a posebno po ulozi majke Kevina McCallistera u kultnom filmu ''Sam u kući'', koji je obilježio blagdane generacijama gledatelja. Tijekom bogate karijere ostvarila je niz zapaženih nastupa na filmu i televiziji, osvojivši brojne nagrade i priznanja.
Iza sebe je ostavila dvoje djece i supruga, s kojim je unatoč izazovima izgradili brak koji je trajao više od 30 godina. Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.
