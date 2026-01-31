Ljubav koja je prkosila Hollywoodu: Unatoč izazovima izgradili su brak koji je trajao više od 30 godina

Sve je počelo na filmskom setu, a iza Catherine O’Hare ostala je ljubavna priča koju je desetljećima gradila s Boom Welchom.

Glumica Catherine O’Hara, voljena glumica najpoznatija po filmu ''Sam u kući'', preminula je u dobi od 71 godine. Iza sebe je ostavila bogatu glumačku karijeru, ali i jednu od onih hollywoodskih ljubavnih priča koje su trajale desetljećima.

Catherine je bila više od 30 godina u braku sa scenografom Boom Welchom, s kojim ju je spojio legendarni redatelj Tim Burton. Njihova ljubavna priča započela je krajem 80-ih, na snimanju filma ''Bubimir'' – ona se tamo pojavila kao glumica, a on kao scenograf, piše People.

Kako je O’Hara ispričala u intervjuima, Welcha je primijetila vrlo brzo.

''Stalno je razgovarao sa mnom. Družili bismo se na setu i puno se smijali. Pomislila sam: 'Sigurno će me pozvati na spoj'', prisjetila se glumica u razgovoru za People 2024. godine.

Catherine O'Hara, Bo Welch Foto: Profimedia

No, kada se to nije dogodilo, priznala je da ju je situacija zbunila pa je odlučila sve spomenuti Burtonu.

''Rekla sam mu: 'Bo Welch svaki dan priča sa mnom, ali me nikad ne pozove van.' A Tim mi je samo rekao: 'Pusti mene, vidjet ću što mogu učiniti.'', prisjetila se svojedobno.

Burton je doista odigrao ključnu ulogu. Potaknuo je Welcha da napravi prvi korak, a njihov prvi spoj bio je sve samo ne glamurozan.

''Prišao mi je i rekao: 'Naš odjel ide na buvljak. Hoćeš s nama?'', ispričala je O’Hara, dodavši kako je upravo taj spontani izlazak postao početak njihove veze.

Catherine O'Hara, Bo Welch Foto: Profimedia

Vjenčali su se 1992. godine, a zajedno su izgradili život daleko od holivudskog glamura. Welch je radio kao scenograf na velikim filmovima poput ''Edwarda Škarorukog'' i ''Ljudi u crnom'', dok je O'Hara ostvarila brojne zapažene uloge u filmovima poput ''Sam u kući'' i ''Najljepši pas na izložbi'', a kasnije je osvojila i nagradu Emmy za ulogu Moire Rose u seriji ''Schitt’s Creek''. Dobili su dvoje djece - Matthewa i Lukea.

Glumica je godinama otvoreno govorila i o izazovima dugog braka.

''Prošli smo kroz teška razdoblja, ali oboje smo željeli ostati zajedno i raditi na našem odnosu. Ljudi često govore da treba komunicirati, ali mi smo to često radili kroz šale. Smijeh i sarkazam znali su nas spasiti. Iskreno, nema ništa privlačnije od toga da znaš nasmijati osobu koju voliš'', ispričala je svojedobno.

Catherine O'Hara, Bo Welch Foto: Profimedia

Da je Tim Burton imao posebnu ulogu u njihovoj priči, pokazuje anegdota koju je O'Hara podijelila u listopadu 2024. u podcastu ''Wiser Than Me'' Julije Louis-Dreyfus. Glumica je otkrila da im je Burton nakon vjenčanja 1992. poklonio nezaboravan dar.

"Tim nam je dao nevjerojatan vjenčani dar - privatni obilazak Vatikana. Taj je dar netko poklonio Burtonu, a on ga je s velikim oduševljenjem proslijedio nama, što je zaista divno i velikodušno'', ispričala je.

''Vodili su nas posvuda - uključujući, kunem se, i u jednu privatnu papinsku odaju. Spustili smo se dizalom kojim se papa spušta u Baziliku sv. Petra. Odveo nas je u predivan mali privatni muzej pun staklenih vitrina s darovima iz cijelog svijeta. Čak su nam dopustili da otvorimo jednu vitrinu, izvadimo krune i našalimo se da ih stavljamo u suprugov ruksak'', dodala je.

Više od tri desetljeća nakon što su se upoznali na snimanju originalnog filma ''Bubimir'', Catherine O’Hara i Bo Welch u kolovovozu 2024. godine zajedno su prošetali crvenim tepihom na premijeri filma Bubimir Bubimir na Venecijanskom filmskom festivalu.

Catherine O'Hara, Bo Welch Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča ostaje jedan od rijetkih primjera dugotrajnih odnosa u Hollywoodu, izgrađenih na smijehu, međusobnom poštovanju i jednostavnosti koja ih je pratila kroz zajednički život.

Emotivna objava Macaulaya Culkina, posvećena O’Hari, glumici koja je utjelovila njegovu filmsku majku u ''Sam u kući'', rasplakala je obožavatelje i probudila snažne uspomene. Više o tome pisali smo OVDJE.

