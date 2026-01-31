Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu

Zlatko Dalić i Marko Perković Thompson obilježili su večer emotivnim susretom na pozornici Cesarice.

Na dodjeli glazbene nagrade Cesarica jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je susret Zlatka Dalića i Marka Perkovića Thompsona na pozornici. Prizor koji je uslijedio brzo je postao tema večeri i privukao veliku pažnju publike.

Naime, tijekom svečanog dijela programa, Dalić i Thompson susreli su se na pozornici, gdje je Thompsonu uručena nagrada Cesarica.

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njihov susret obilježio je srdačan zagrljaj koji nije prošao nezapaženo. Upravo taj trenutak mnogi su proglasili jednim od prizorom večeri, a fotografi su sve zabilježili.

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Inače, ovo je bio Thompsonov rijetki javni izlazak

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Daliću je društvo pravila prekrasna supruga

