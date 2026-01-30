Dalići u elegantnom izdanju: Naš izbornik i supruga posebno su se sredili za gala večer

Dodjela glazbenih nagrada Cesarica okupila je brojna poznata lica, a među uzvanicima koji su privukli pažnju pojavili su se i Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom, pokazavši kako izgleda decentna elegancija na crvenom tepihu.

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić i njegova supruga Davorka pojavili su se na dodjeli glazbenih nagrada Cesarica.

Poznati izbornik stigao je u klasičnom tamnom odijelu i bijeloj košulji, zadržavši svoj prepoznatljiv, decentan stil koji uvijek prolazi bez greške.

Posebnu pažnju plijenila je Davorka Dalić, koja je za ovu svečanu večer odabrala profinjenu crno-bijelu kombinaciju. Uska crna suknja, bijela košulja i efektni krzneni ogrtač dali su cijelom izdanju dozu luksuza, dok su elegantne salonke i minimalistička torbica savršeno zaokružile styling.

Dalići su i na Cesarici potvrdili da im stil dolazi prirodno – bez pretjerivanja, ali s jasnim osjećajem za eleganciju koja se itekako primjećuje na crvenom tepihu.

