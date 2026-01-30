Kakvo iznenađenje! Thompson nasmijan došao na Cesaricu, ovo je njegov rijetki javni istup

Dodjela glazbenih nagrada Cesarica ove je godine donijela iznenađenje koje nitko nije očekivao – rijetko javno pojavljivanje Marka Perkovića Thompsona.

Dodjela glazbenih nagrada Cesarica donijela je jedno od najvećih iznenađenja večeri – rijetko javno pojavljivanje Marka Perkovića Thompsona, koji je osobno došao na pozornicu i preuzeo čak dvije Cesarice, Cesaricu Bestseller i Digitalni Bestseller 2025.

S obzirom na to da se inače vrlo rijetko pojavljuje na ovakvim događanjima, a nagrade u njegovo ime najčešće preuzimaju suradnici ili članovi tima, publika je sada ostala ugodno iznenađena.

Upravo zato njegov dolazak izazvao je snažan pljesak i emotivnu reakciju publike.

Ovo iznenadno pojavljivanje mnogi su već proglasili jednim od ključnih trenutaka ovogodišnje Cesarice, a fotografije s pozornice ubrzo su preplavile društvene mreže.

