Thompson poslao poruku rukometašima nakon velike pobjede protiv Slovenije

Nakon velike pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv Slovenije, čestitke su stigle sa svih strana, a među njima i one Marka Perkovića Thompsona.
Marko Perković Thompson uputio je čestitke hrvatskim rukometašima nakon njihove važane pobjede protiv Slovenije na Europskom prvenstvu u rukometu.3 vijesti o kojima se priča ''čudni su osjećaji'' Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati'' godinama vodi borbu Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove imao je samo 28 godina Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Thompson je na društvenim mrežama objavio jednostavnu, ali jasnu poruku: ''Čestitamo rukometašima'', uz fotografiju scene iz dvorane u kojoj igrači pozdravljaju navijače nestvarne atmosfere.
Hrvati su protiv Slovenije pružili sjajnu partiju, a pobjeda je izazvala val oduševljenja među navijačima i sportskom javnošću. Thompsonova čestitka dolazi u trenutku kada se njegova glazba povezuje s navijačkim pjesmama i vezama uz sportsku podršku hrvatskim reprezentacijama, posebno u rukometu.
''Zaslužili su da im pjeva Thompson'', ''Svaka čast dečki'', ''Marko na doček obavezno'', ''Bravo, opet će doći i pjevat će Thompson'', ''Neka vide da nas ima'', priželjkuju njegovi fanovi.
Pogledaji ovo Nekad i sad Filmski život i izvan ekrana: Od teškog djetinjstva i borbe s bolesti do gotovo 70 godina ljubavi s istom ženom
Podsjetimo, Europska rukometna federacija (EHF) ranije je zabranila puštanje nekih Thompsonovih pjesama tijekom prvenstva, ali to nije spriječilo brojne navijače da ih i dalje pjevaju i doživljavaju kao neformalnu himnu hrvatske reprezentacije.
Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Uz čestitku Thompson je dodatno podigao atmosferu među fanovima koji s ponosom prate uspjehe naših rukometaša na velikoj međunarodnoj sceni.
Pogledaji ovo Celebrity Nova optužnica protiv sina princeze potresa naciju, javnost s nestrpljenjem očekuje ishod
Prije utakmice, Thompson je najavio prvi koncert van Hrvatske na ovogodišnjoj turneji. Gdje odlazi pogledajte OVDJE.
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Milijunašica počastila fanove bujnim kadrovima u bikiniju: Okrenula je leđa i zapalila Instagram!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što to najavljuje? Nives Celzijus zaintrigirala pratitelje porukom u čipkastoj haljini
Pogledaji ovo inMagazin Razmišlja li Sandra Elkasević o proširenju obitelji? ''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome''