Thompson poslao poruku rukometašima nakon velike pobjede protiv Slovenije

Nakon velike pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv Slovenije, čestitke su stigle sa svih strana, a među njima i one Marka Perkovića Thompsona.

Marko Perković Thompson uputio je čestitke hrvatskim rukometašima nakon njihove važane pobjede protiv Slovenije na Europskom prvenstvu u rukometu.

Thompson je na društvenim mrežama objavio jednostavnu, ali jasnu poruku: ''Čestitamo rukometašima'', uz fotografiju scene iz dvorane u kojoj igrači pozdravljaju navijače nestvarne atmosfere.

Hrvati su protiv Slovenije pružili sjajnu partiju, a pobjeda je izazvala val oduševljenja među navijačima i sportskom javnošću. Thompsonova čestitka dolazi u trenutku kada se njegova glazba povezuje s navijačkim pjesmama i vezama uz sportsku podršku hrvatskim reprezentacijama, posebno u rukometu.

''Zaslužili su da im pjeva Thompson'', ''Svaka čast dečki'', ''Marko na doček obavezno'', ''Bravo, opet će doći i pjevat će Thompson'', ''Neka vide da nas ima'', priželjkuju njegovi fanovi.

Podsjetimo, Europska rukometna federacija (EHF) ranije je zabranila puštanje nekih Thompsonovih pjesama tijekom prvenstva, ali to nije spriječilo brojne navijače da ih i dalje pjevaju i doživljavaju kao neformalnu himnu hrvatske reprezentacije.

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Uz čestitku Thompson je dodatno podigao atmosferu među fanovima koji s ponosom prate uspjehe naših rukometaša na velikoj međunarodnoj sceni.

Prije utakmice, Thompson je najavio prvi koncert van Hrvatske na ovogodišnjoj turneji. Gdje odlazi pogledajte OVDJE.

