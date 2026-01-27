Filmski život i izvan ekrana: Od teškog djetinjstva i borbe s bolesti do gotovo 70 godina ljubavi s istom ženom

Glumačka legenda Alan Alda, poznat po ulozi u seriji "MASH", napunio je 90 godina.

Alan Alda napunio je okruglih 90 godina. Desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije i filma, taj glumac, scenarist i redatelj karijeru je izgradio na inteligentnom humoru, emociji i rijetkoj toplini.

I dok ga publika najviše pamti kao Hawkeyea Piercea iz serije "MASH*", njegov život izvan ekrana jednako je filmski: od teškog djetinjstva i borbe s bolešću do gotovo 70 godina ljubavi s istom ženom.

Alan Alda - 8 Foto: Profimedia

Alda je rođen u New Yorku kao Alphonso Joseph D'Abruzzo u obitelji koja je živjela na kotačima – zbog očeva posla (glumac i pjevač Robert Alda) kao dijete je često putovao po SAD-u. U dobi od sedam godina obolio je od dječje paralize i prošao zahtjevan oporavak, iskustvo koje je kasnije često spominjao kao formativno.

Prije nego što je postao TV ikona, Alda je brusio zanat u improvizacijskim skupinama (Compass Players, Second City) i kazalištu, a potom se probio na Broadwayu. Među važnim ranim naslovima ističu se "Purlie Victorious", "The Owl and the Pussycat" i mjuzikl "The Apple Tree", za koji je dobio i nominaciju za Tony.

Alan Alda - 9 Foto: Profimedia

Alan Alda - 1 Foto: Profimedia

Njegova karijera ima mnogo jakih točaka, ali nekoliko uloga definira njegov status. Prva je ona Hawkeyea Piercea u "MASH-u" koja ga je pretvorila u globalnu zvijezdu. Bio je jedini glumac koji se pojavio u svim epizodama, a uz glumu je pisao i režirao te osvojio i višestruke Emmyje. Druga je nešto recentnija, a u pitanju je senator Arnold Vinick u "Zapadnom krilu", uloga koja mu je donijela Emmy za sporednog glumca u dramskoj seriji.

Filmski radovi uključuju naslove poput "Zločini i prijestupi", "Most špijuna" i "Priča o braku", gdje se potvrdio kao "glumačka klasa" i izvan televizije.

Alan Alda - 10 Foto: Profimedia

Alan Alda - 3 Foto: Profimedia

Od 1957. u braku je s Arlene Weiss, fotografkinjom i autoricom. Upoznali su se sasvim slučajno na večeri u organizaciji zajedničkog prijatelja - kada je jedna torta s rumom pala na pod, nitko ju nije htio jesti, no jedino njih dvoje nisu se ustručavali pojesti je.

"Jeli smo tortu s poda i postali nerazdvojni poslije. No bio sam očaran još ranije tijekom večeri kada sam čuo da se s drugog kraja stola smijala mojim šalama. Imala me je na prvi 'ha'", ispričao je jednom prilikom.

Alan Alda - 7 Foto: Profimedia

Alan Alda - 4 Foto: Profimedia

Vjenčali su se 15. ožujka 1957. i imaju tri kćeri, Eve, Elizabeth i Beatrice, te brojne unuke i praunuke. Njihova priča o upoznavanju godinama je "viralna” (slavni trenutak s kolačem od ruma na večeri s prijateljima), a oboje često kao recept dugog braka spominju humor i međusobnu prisutnost.

Alda je 2018. javno otkrio da mu je Parkinsonova bolest dijagnosticirana 2015. te je godinama otvoreno govorio o prilagodbi i svakodnevnom upravljanju simptomima. Unatoč tome, nije nestao iz javnosti: pojavljivao se u projektima povezanim s vlastitim klasicima – uključujući cameo u Netflixovoj seriji "The Four Seasons", inspiriranoj njegovim filmom iz 1981. godine.

Alan Alda - 5 Foto: Profimedia

Osim glume, prepoznat je i kao snažan promotor znanosti i komunikacije: u Stony Brooku postoji "Alan Alda Center for Communicating Science", pokrenut 2009., koji trenira znanstvenike da jasnije komuniciraju s javnošću.

Alan Alda danas djeluje kao čovjek koji je odavno odradio sve što slava može ponuditi – i ostao vjeran onome što je rijetko u Hollywoodu: dugom braku, znatiželji, humoru i smislenom radu, čak i kada život postane fizički teži.

