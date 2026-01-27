Filmski život i izvan ekrana: Od teškog djetinjstva i borbe s bolesti do gotovo 70 godina ljubavi s istom ženom

Glumačka legenda Alan Alda, poznat po ulozi u seriji "MASH", napunio je 90 godina.
Alan Alda napunio je okruglih 90 godina. Desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije i filma, taj glumac, scenarist i redatelj karijeru je izgradio na inteligentnom humoru, emociji i rijetkoj toplini.3 vijesti o kojima se priča ''čudni su osjećaji'' Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati'' godinama vodi borbu Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove imao je samo 28 godina Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
I dok ga publika najviše pamti kao Hawkeyea Piercea iz serije "MASH*", njegov život izvan ekrana jednako je filmski: od teškog djetinjstva i borbe s bolešću do gotovo 70 godina ljubavi s istom ženom.
Galerija 6 6 6 6 6
Alan Alda - 8 Foto: Profimedia
Alda je rođen u New Yorku kao Alphonso Joseph D'Abruzzo u obitelji koja je živjela na kotačima – zbog očeva posla (glumac i pjevač Robert Alda) kao dijete je često putovao po SAD-u. U dobi od sedam godina obolio je od dječje paralize i prošao zahtjevan oporavak, iskustvo koje je kasnije često spominjao kao formativno.
Prije nego što je postao TV ikona, Alda je brusio zanat u improvizacijskim skupinama (Compass Players, Second City) i kazalištu, a potom se probio na Broadwayu. Među važnim ranim naslovima ističu se "Purlie Victorious", "The Owl and the Pussycat" i mjuzikl "The Apple Tree", za koji je dobio i nominaciju za Tony.
Alan Alda - 9 Foto: Profimedia
Alan Alda - 1 Foto: Profimedia
Njegova karijera ima mnogo jakih točaka, ali nekoliko uloga definira njegov status. Prva je ona Hawkeyea Piercea u "MASH-u" koja ga je pretvorila u globalnu zvijezdu. Bio je jedini glumac koji se pojavio u svim epizodama, a uz glumu je pisao i režirao te osvojio i višestruke Emmyje. Druga je nešto recentnija, a u pitanju je senator Arnold Vinick u "Zapadnom krilu", uloga koja mu je donijela Emmy za sporednog glumca u dramskoj seriji.
Filmski radovi uključuju naslove poput "Zločini i prijestupi", "Most špijuna" i "Priča o braku", gdje se potvrdio kao "glumačka klasa" i izvan televizije.
Galerija 6 6 6 6 6
Alan Alda - 10 Foto: Profimedia
Alan Alda - 3 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Bila je Miss Hrvatske koju su svi voljeli, a danas iz Italije gradi karijeru daleko od kamera
Od 1957. u braku je s Arlene Weiss, fotografkinjom i autoricom. Upoznali su se sasvim slučajno na večeri u organizaciji zajedničkog prijatelja - kada je jedna torta s rumom pala na pod, nitko ju nije htio jesti, no jedino njih dvoje nisu se ustručavali pojesti je.
"Jeli smo tortu s poda i postali nerazdvojni poslije. No bio sam očaran još ranije tijekom večeri kada sam čuo da se s drugog kraja stola smijala mojim šalama. Imala me je na prvi 'ha'", ispričao je jednom prilikom.
Alan Alda - 7 Foto: Profimedia
Alan Alda - 4 Foto: Profimedia
Vjenčali su se 15. ožujka 1957. i imaju tri kćeri, Eve, Elizabeth i Beatrice, te brojne unuke i praunuke. Njihova priča o upoznavanju godinama je "viralna” (slavni trenutak s kolačem od ruma na večeri s prijateljima), a oboje često kao recept dugog braka spominju humor i međusobnu prisutnost.
Alda je 2018. javno otkrio da mu je Parkinsonova bolest dijagnosticirana 2015. te je godinama otvoreno govorio o prilagodbi i svakodnevnom upravljanju simptomima. Unatoč tome, nije nestao iz javnosti: pojavljivao se u projektima povezanim s vlastitim klasicima – uključujući cameo u Netflixovoj seriji "The Four Seasons", inspiriranoj njegovim filmom iz 1981. godine.
Alan Alda - 5 Foto: Profimedia
Osim glume, prepoznat je i kao snažan promotor znanosti i komunikacije: u Stony Brooku postoji "Alan Alda Center for Communicating Science", pokrenut 2009., koji trenira znanstvenike da jasnije komuniciraju s javnošću.
Alan Alda danas djeluje kao čovjek koji je odavno odradio sve što slava može ponuditi – i ostao vjeran onome što je rijetko u Hollywoodu: dugom braku, znatiželji, humoru i smislenom radu, čak i kada život postane fizički teži.
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Superman koji je obilježio generaciju: Danas živi mirnim životom daleko od industrije koja ga je proslavila
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ronaldova zaručnica razljutila internet prizorima iz crkve, nema što joj nisu zamjerili!
Pogledaji ovo Celebrity Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavodljivim pozama osvaja virtualni svijet, a u naručju je nekad imala najpoželjnijeg Talijana