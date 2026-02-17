Vraća se Survivor: Nove igre, nove taktike i borba za preživljavanje!

Nakon četiri uspješne sezone obilježene napetim izazovima, snažnim emocijama i neočekivanim raspletima, Survivor se uskoro vraća na Novu TV – s petom sezonom koja obećava još žešću borbu za opstanak. Kandidate će i ove godine kroz izazove voditi sportski novinar, komentator i voditelj Vlado Boban. Našu Dijanu Kardum zanimalo je kako bi se on snašao u preživljavanju te što ga izbaci iz takta.

Taktika, snalažljivost i mentalna čvrstoća. Kandidati podijeljeni u dva suparnička tima, balansiraju između zajedništva i strategije. U Survivoru se mora znati kad vući zajedno, a kad povući potez samo za sebe.

Kroz intenzivne dvoboje, taktičke poteze i dramatične trenutke gledatelje će drugu godinu zaredom voditi Vlado Boban



''Fenomenalno iskustvo prošle godine. Zaista jedan poseban projekt, čak bih rekao polusociološki eksperiment. S obzirom na to što ti ljudi prolaze i ne možeš s njima razgovarati kao s ostalim pod navodnicima normalnim gostima u studiju koji su došli tebi sjest u studio na intervju ili u emisiju u nekim normalnim uvjetima, popili su kavu, pojeli. Često razgovaraš s ljudima koji danima ne spavaju, danima ne jedu, frustirani su, teško im je. I zaista nekad moraš birat potpuno drugačiji ton, potpuno drugačija pitanja. Čak i nekad kad bi htio savjetovati ili pametovati im ne želiš to raditi jer vidiš koliko im je teško'', priča nam Vlado Boban.

A dok kandidati pokušavaju preživjeti jedni druge, svi zajedno pokušavaju preživjeti – klimu. Velika vrućina, vlaga i i najsmirenije izbaci iz takta.

''Najčešće vas izbacuju vremenski uvjeti iz takta. Jako je puno kiše, koja dođe na pet minuta, neki tajfun i ode i onda opet prži sunce 38 stupnjeva. Vlaga je 150 posto i onda svi ti uvjeti uz 120 ljudi na setu, u prosjeku je 120 ljudi na setu, često tu zna biti vulkaničnih emocija''.

No nemojte misliti da se vi jedini pred ekranom živcirate ako kandidatima baš ne ide.

''Puknem, tih par puta što mi se dogodilo uglavnom zapamte. Znate kako se kaže - čuvaj se gnjeva strpljiva čovjeka. Ja sam uglavnom smiren, trudim se biti smiren i trudim se biti na pomoć i motivaciju drugima'', kaže te dodaje.



''Ne znam što je lakše komentirati - Survivor ili UFC ili nogomet. ufff. Na prvu je Survivor lakše jer ti treba manje podataka i igre su jednostavnije, ali baš zbog toga što ti znaš po 17 poligona zaredom znači jednu te istu radnju komentirat, a stalno pokušavaš bit nedosadan ljudima, nije lako komentirat te igre'', priznaje.

A bi li se on snašao kao natjecatelj? Kratko i iskreno – teško.



''Došao sam do 40-te i nije isto. Tijelo ne sluša, kao kad je imalo 25. ili 28. S jedne strane im zavidim, s druge strane im se divim što su pristali na to, velika većina nije svjesna u što se upušta. Na TV-u to izgleda puno ušminkanije nego što je to uživo'', otkriva nam.

I dok na televiziji izgleda prilično jednostavno, u stvarnosti poligoni to nimalo nisu.



''Nijedan poligon prošao nisam, zato što sam toliko smotan, toliko izozljeđivan, toliko izoperiran da sam se bojao da se ne potrgam. Prošao sam možda jedan ili dva poligona. Iznimno im zavidim svima''.

I dok se kandidati bore za nagradu i naslov pobjednika, u sportskoj redakciji vode neku svoju borbu – tri mjeseca bez njega.



''U redakciji su se pomirili da me nema tri mjeseca, tako da jedva čekaju da me se riješe, da imaju mir u sportskoj redakciji i javno priznajem da će mi ipak malo faliti'', poručio je Vlado.

Peta sezona donosi nove igre, nove taktike i nove granice izdržljivosti. U Survivoru preživljavaju oni najjači – ali i oni najprilagodljiviji. Što kandidate, ali i Vladu čeka - saznat ćemo uskoro u novoj sezoni Survivora na Novoj TV!

