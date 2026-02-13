Domenica otkrila detalje o vezi s dugogodišnjim dečkom: ''Dosta smo temperamentni i jedno i drugo''

Domenica snima spot za pjesmu ''Pinokio'', a za IN magazin je progovorila i o odnosu s dugogodišnjim dečkom Ivanom, je li požalila što je zbog glazbe ostavila siguran posao učiteljice i kako reagira na nadimak Demonica. A naš Gordan Vasilj joj je zadao i zanimljiv izazov.

U prilogu IN magazina premijerno možete čuti djelić nove Domenicine pjesme ''Pinokio'', koju potpisuje Natko Smoljan, a izlazi sljedećeg utorka

''U moru tih dema kad sam je čula znala sam evo, to je ta, to je točno tip pjesme koji želim sebi pustiti u autu i onako skroz je pojačati do kraja'', govori nam Domenica.

Domenica Žuvela - 6 Foto: In Magazin

Je li se Domenica tijekom svog života susrela s Pinokijima?

''Uf, znaš koliko, na svim razinama. Mislim da nam je svima u životu itekako dobrodošao Pinokio, da nas onako nauči nekim stvarima, da osvjestimo sebe prvenstveno. Tako da ja sam nekako zahvalna na tim nekim momentima koji su mi dosta promijenili život i malo mi otvorili oči, ali to je sve iskustvo, to je život.''

Ova Velolučanka, koja je nekoć pjevala prateće vokale Huljićevim izvođačima, zbog glazbe je ostavila siguran posao učiteljice i nije pogriješila.

''Koliko god sam to voljela, imala sam osjećaj da ću cijeli život raditi u školi, jednostavno nisam u tom filmu tako da neka prođe još dugi niz generacija, možda jednog dana. Mislim, to je stvarno moja velika ljubav, volim tu pedagogiju, ali sad se stvarno ne vidim u tome.''

Domenica Žuvela - 4 Foto: In Magazin

A svadbena zvona s odvjetnikom Ivanom Bačićem, s kojim je u vezi 15 godina, još se ne čuju. Iako za medije nerado govori o tome, za In Magazin je napravila iznimku.

''Dosta smo temperamentni i jedno i drugo. Tu smo, mislim, pratimo se kao i u svemu, nekako imamo slične te karaktere, tako da to je dobro. Imam osjećaj kad ga ja povučem na ovu svoju ludu stranu da on mene zapravo samo izravna i to je zapravo neki bit da imamo taj balans i međusobnu ravnotežu.''

Domenica Žuvela - 7 Foto: In Magazin

33-godišnja pjevačica smatra i da je sutrašnji Dan zaljubljenih postao vrlo komercijaliziran.

''Iskreno, znači ja nisam taj tip. Prekrasno mi je to Dan zaljubljenih, to je lijepi dan, ali generalno kad sebe stavim u tu poziciju ne volim isključivo na taj dan dobivati poklone. Kao može dan prije ili dan poslije, ali samo na taj dan kao da baš moraš, ne. S obzirom da nisam tip osobe koja voli generalno sve te stvari prikazivati na društvenim mrežama, to mi je ne, Valentinovo, molim te, preskoči me.''

Pogledaji ovo Celebrity ToMa se oglasio nakon prolaska u finale Dore, otkrio i ono što se svi najviše pitaju!

Iako ju je teško izbaciti iz takta, kad se to ipak dogodi, u njoj, priznaje, proradi pravi dalmatinski dišpet.

''Srećom me nije dugo netko naljutio da poludim, tako da je to dobro, valjda sam se naučila, imam te svoje neke granice i znam točno kad dođeš blizu, sve ja to lipo hendlam. Ma definitivno ne bih sama sebi stala na rep tad, stvarno.''

A svaki put kad čuje svoj nadimak Demonica, dobro se nasmije.

''Volim se šaliti na svoj račun, to je valjda otočko dijete koje mora imati taj neki smisao za humor, pogotovo na svoj račun, tako da je meni to super. I zapravo bih voljela da imam puno više te Demonice u svome životu, jer nekad mi bude krivo kao zašto je Domenica tako popustljiva i onda dogode ti se tako neke životne situacije zbog kojih bi mi bilo puno lakše da je Demonica tu cijelo vrijeme.''

Domenica Žuvela - 1 Foto: In Magazin

Za kraj smo joj zadali mini izazov ili-ili koji uključuje drage joj kolege.

Jakov Jozinović ili Adi Šoše?

''A daj, zašto odmah prvo, ovo je trebalo biti zadnje pitanje. Ajoj, toliko mi je Jakov presladak, ali evo, malo prednost ću ipak dat Adiju.''

A Adi Šoše ili Jole?

''Aufff, brat Jole, ali ovo je baš teško, mislila sam da će biti puno lakše.''

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda koju Hrvati obožavaju pozirala u bikiniju, samo su trakice držale sve na svom mjestu

Brat Jole ili Ante Cash?

''Auuuu, neeeeee, što ću sad? Sad ću dat prednost našem Cashicu. Ovo je bilo preteško'', priznala je Domenica, a cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan potez otuđenog Beckhamova sina i supruge nasmijao je čak i fotografe!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Jeste li i vi na Dori uočili bivšeg natjecatelja Survivora? Gledateljicama nije promaknuo!

Pogledaji ovo Celebrity Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca