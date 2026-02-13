Pogledajte kako se fanovi zagrijavaju uoči Thompsonova koncerta u Širokom Brijegu

Ispred dvorane Pecara u Širokom Brijegu okupili su se brojni obožavatelji koji su uoči koncerta strpljivo iščekivali nastup Marka Perkovića Thompsona.

Uoči prvog od dva najavljena koncerta Marka Perkovića Thompsona, Široki Brijeg u susjednoj Bosni i Hercegovini ispunio se brojnim obožavateljima koji su pristizali iz različitih krajeva regije.

Nastupi su zakazani za 13. i 14. veljače u sportskoj dvorani Pecara, a publika je već satima prije početka počela pristizati i zauzimati prilaze dvorani.

Atmosfera u Širokom Brijegu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Ispred dvorane i u okolnim ulicama okupljeni su se družili, fotografirali i pjevali, dok su pojedini palili baklje, što je dodatno obilježilo atmosferu. Mnogi su bili ogrnuti hrvatskim zastavama, a među publikom su se mogli vidjeti posjetitelji različitih generacija.

Sudeći prema odazivu prve večeri, velik interes očekuje se i u subotu, kada će Thompson ponovno nastupiti pred publikom u Širokom Brijegu.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

