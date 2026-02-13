Razdragani školarci okružili princezu Kate Middleton, dirljivi trenuci obišli svijet

Princeza Kate ponovno je pokazala svoju toplu i brižnu stranu iznenadnim posjetom osnovnoj školi u Londonu.

Princeza Kate Middleton razveselila je učenike Osnovne škole Castle Hill Academy u londonskom Croydonu, gdje je obilježila Tjedan mentalnog zdravlja djece.

U ulozi pokroviteljice dobrotvorne organizacije Place2Be, supruga princa Williama još je jednom pokazala koliko joj je važna dobrobit najmlađih – i to na terenu, među djecom.

Odjevena u elegantno smeđe odijelo s hlačama i svijetloplavu košulju, Kate široki osmijeh nije skidala s lica. Već pri dolasku dočekali su je razdragani školarci koji su joj mahali i pružali rukom izrađene poruke. Princeza im je srdačno uzvratila pozdrave, razgovarala s njima i strpljivo saslušala ono što su joj željeli reći.

Tijekom posjeta pridružila se učenicima u izradi posebnih mapa pripadnosti – kreativne aktivnosti kojom djeca kroz crteže i riječi izražavaju što im je važno i gdje se osjećaju sigurno i prihvaćeno. Upravo je razgovor o emocijama bio u središtu njezina dolaska. Kate je djeci objasnila da govoriti o vlastitim mislima i osjećajima ponekad može biti teško, ali da je to iznimno važno za mentalno zdravlje.

Škola u četvrti New Addington smještena je u jednom od najsiromašnijih područja Engleske, gdje se zajednica suočava s visokom stopom nezaposlenosti i problemima nasilja među mladima. Uprava škole blisko surađuje s organizacijom Place2Be, koristeći igru i umjetnost kao alat za jačanje samopouzdanja i mentalne otpornosti učenika.

Fotografije s događanja otkrivaju toplu i spontanu atmosferu – od trenutaka kada je Kate sjedila i razgovarala s učenicima u učionici, do srdačnih susreta u školskom dvorištu gdje su je djeca okružila s osmijehom i podignutim rukama. Princeza je još jednom pokazala kako se kraljevske dužnosti mogu obavljati s puno empatije, neposrednosti i iskrene brige za najmlađe.

