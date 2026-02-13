Jedan potez otuđenog Beckhamova sina i supruge nasmijao je čak i fotografe!

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz prošetali su Beverly Hillsom u usklađenim izdanjima, noseći u naručju svoja četiri bijela psića i još jednom pokazali koliko su im kućni ljubimci pravi članovi obitelji.

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz ponovno su privukli pažnju tijekom šetnje Beverly Hillsom, i to u društvu svojih četveronožnih mezimaca.

Slavni par izašao je u gotovo usklađenim bijelim kombinacijama, a cijelu modnu priču dodatno su upotpunili njihovi preslatki bijeli psići.

Iako još nemaju djece, Brooklyn i Nicola očito uživaju u ulozi brižnih vlasnika četiriju pasa. No, ono što je posebno zapelo za oko prolaznicima i paparazzima jest činjenica da psi gotovo uopće nisu hodali. Umjesto toga, par ih je cijelo vrijeme nosio u naručju.

Brooklyn je ležerno kombinirao bijelu majicu, crne kratke hlače i šiltericu, dok je Nicola zablistala u uskoj bijeloj majici i crnim capri tajicama, uz elegantne crne cipele i sunčane naočale. Njihova opuštena, ali dotjerana izdanja savršeno su se uklopila u kalifornijski street style.

Jedan trenutak posebno je nasmijao fotografe. Naime, Brooklyn je, držeći čak dva psa u rukama, nogom pokušao otvoriti vrata, dok je Nicola strpljivo čekala s preostalim ljubimcima. Jasno je da im kućni ljubimci nisu samo društvo, već pravi članovi obitelji.

Par, koji je u braku od 2022. godine, često dijeli ljubav prema životinjama, a ova šetnja još je jednom pokazala koliko su vezani za svoje pse.

