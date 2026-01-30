Na što Beckhamov sin i snaha troše njezin mjesečni džeparac od milijun dolara?

Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz žive raskošnim životom zahvaljujući ocu milijarderu Nelsonu Peltzu, od kojeg ona mjesečno prima milijun dolara džeparca.

Brooklyn Beckham otkrio je prošli tjedan da je odabrao "miran" život sa suprugom Nicolom Peltz umjesto pokušaja pomirenja s roditeljima.

No čak i nakon što je prekinuo sve veze s poznatom obitelji Beckham, najstariji sin Victorije i Davida Beckham ne živi potpuno samostalno. Mladi kuhar snažno se uklopio u bogatu obitelj svoje supruge.

Iako njegovo ime možda nije toliko poznato u pop kulturi kao Beckhamovo, bogatstvo Nicolinog oca, poslovnog magnata Nelsona Peltza, zasjenjuje bogatstvo Davida i Victorije. Procjenjuje se na nevjerojatnih 1,6 milijardi dolara, dok Beckhamovi zajedno imaju približno 680 milijuna.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram

Uz to, Nelson je svoju imovinu dijelio među osmero djece, i otkriveno je da njegova najmlađa kći Nicola (31) mjesečno dobiva 1 milijun dolara džeparca.

Tijekom četiri godine braka Brooklyn i Nicola nisu skrivali kako troše taj ogroman iznos. Od svoje vile u Kaliforniji vrijedne 16 milijuna dolara, s flotom luksuznih automobila, do raskošnih putovanja i dijeljenja najskupljih vina na svijetu, Beckham‑Peltzovi žive na visokoj nozi.

Brooklyn Beckham, Nelson Peltz Foto: Profimedia

Krajem 2024. par je kupio imanje u prestižnom naselju Trousdale Estates u Beverly Hillsu, s pogledom na Tihi ocean i Santa Monica planine. Kuća ima četiri spavaće sobe, šest kupaonica i gotovo 650 četvornih metara luksuza, a nalazi se među domovima slavnih, uključujući Justina i Hailey Bieber te Brooklynovog kumа Eltona Johna.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham Foto: Profimedia

Iako je kuća već impresivna, Brooklyn i Nicola prošle su godine započeli opsežnu renovaciju, uključujući potpuno luksuznu kuhinju i kupaonice autorstva poznatog arhitekta Vincenta Van Duysena, vrijednog najmanje milijun dolara.

Prije nego što su kupili vlastitu kuću, živjeli su u trosobnom stanu koji je Nicolina majka kupila 2012. za 3,8 milijuna dolara.

Nelson Peltz u svom je vlasništvu ogroman kompleks u državi New York i raskošno imanje u Palm Beachu na Floridi, gdje su se Brooklyn i Nicola vjenčali 2022. Par često putuje privatnim zrakoplovom, njihovim omiljenim načinom transporta, za što troše oko 100 000 dolara za povratnu let.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

Njihove destinacije uključuju jahte u Los Cabosu, Meksiko ili St. Tropezu, kao i skijanje u Aspenu. Lani su uživali u obiteljskom odmoru na Peltzovoj superjahti Project X vrijednoj 85 milijuna funti, unajmljenoj za 1,2 milijuna tjedno.

Nedavno su se povukli u omiljeno hotelsko odredište Meghan Markle i princa Harryja – San Ysidro Ranch u Montecitu, gdje sobe koštaju i do 9069 funti po noći.

Na svojim putovanjima dijelili su fotografije s bocom crnog vina i iz vinskog podruma, uključujući i jednu od najfinijih i najskupljih desertnih vina na svijetu, vrijednu 17 000 funti po boci. Nije jasno jesu li kupili vintage iz 1811. ili 1831. Château d’Yquem, no s obzirom na Nicolinu mjesečnu naknadu, mogli bi si priuštiti obje.

Brooklyn je poznat kao gurman, a njegov Instagram pun je videa o kuhanju. Lani je pokušao pokrenuti vlastitu kulinarsku karijeru kroz online seriju, angažirajući 62 člana ekipe koja je snimala video vrijedno 100 000 dolara, ali projekt nije uspio.

Brooklyn Peltz Beckham Foto: Instagram

Dan danas često ide u poznate restorane kao što su Osteria Mozza u LA‑u (gdje čak i zdjela maslina košta 27 dolara) ili Michelinov Hayato, gdje večera po osobi može biti između 350 i 400 dolara.

U Palm Beachu posjećuju restoran Le Bilboquet, gdje je Brooklyn surađivao s lokalnim chefom na sendviču Cloud‑Cajun vrijednom 44 dolara, a za jednostavan ručak često naručuju sushi iz Nobu, omiljene destinacije slavnih.

Par često javno dijeli raskošne poklone – od ogromnih buketa cvijeća (jednom su potrošili 4 000 funti na 500 crvenih ruža za rođendan Nicoline majke) do skupocjenog nakita. Brooklyn je zaprosio Nicolu s dijamantnim prstenom vrijednim 350 000 funti.

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

Nicola je jednom komentirala da je garderoba njezine svekrve Victorije Beckham kao raj, gdje je često birala komade iz Victorijinog brenda i osobne kolekcije. Nakon udaljavanja od Beckhamove obitelji, par sam financira svoju garderobu, koja može doseći 80 249 dolara za samo jedan tjedan outfita.

David, Victoria i Brooklyn Beckham - 3 Foto: Profimedia

Nicolina kolekcija torbi uključuje vintage komade poput Louis Vuitton torbe vrijedne 4 144 dolara i Chanel torbu od 6 000 dolara, dok Brooklyn hvali svoje Saint Laurent cipele od 1 150 dolara.

Brooklyn, ljubitelj motora, ostvario je djetinji san vozeći Formula E automobil i trenirajući za to prošle godine. Kod kuće ima brojne luksuzne automobile: od Jeep Wrangler (oko 50 000 funti) kao svakodnevnog, Mercedes A‑Klasse i GL 63 AMG, do McLaren P1 i BMW M1 inspiriranog Andyjem Warholom.

Brooklyn Beckham Foto: Profimedia

