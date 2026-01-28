Beckhamov sin usred obiteljske drame objavio fotografiju supruge u toplesu

Dok drama u obitelji Beckham ne jenjava, njihova snaha Nicola Peltz odlučila je povući potez koji je zapalio društvene mreže.

Usred obiteljske drame koja posljednjih dana potresa klan Beckham njihova snaha ponovno je privukla pažnju javnosti.

Nicola Peltz, supruga Brooklyna Beckhama, pozirala je u toplesu, ležeći u krevetu, dok joj društvo pravi njihov pas Lamb.

Nicola Peltz Beckham - 2 Foto: Instagram

Objava dolazi u osjetljivom trenutku, svega nekoliko dana nakon što su Brooklyn i Nicola javno prekinuli odnose s njegovom obitelji. Iako par fotografije nije dodatno komentirao, poruka koju šalju mnogi su protumačili kao jasan znak zajedništva i prkosa – njihov brak, barem prema objavama, djeluje čvrsto unatoč glasinama i napetostima u pozadini.

Reakcije pratitelja nisu izostale. Dok su jedni par zasuli porukama podrške i lijepim željama, drugi su primijetili simboliku objave, ističući da Brooklyn upravo sada, u jeku obiteljske krize, bira pokazati samopouzdanje i bliskost sa suprugom.

''Predivne slike, šaljem vam puno pozitivne energije'', ''Nadam se da ste dobro'', pišu im jedni pratitelji.

''Slomit će ti srce, zapamti moje riječi'', ''Moji roditelji žive za kamere - on dijeli svaki trenutak sa ženom'', ''Još jedna verzija Harryja i Meghan'', ''Makni prezime Beckham ako ti stvarno nije stalo do obitelji'', napali su ga pak u komentarima drugi pratitelji.

Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Instagram

Drama u obitelji Beckham očito se ne stišava, a svaki novi potez slavnog para pomno se prati. Više o svemu čitajte OVDJE.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

I Brooklynov punac povukao je neočekivane poteze, više pročitajte OVDJE.

Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Afp

