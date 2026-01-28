Lana Jurčević objavila intimne fotografije iz kreveta i pokazala trudnički trbuh

Lana Jurčević objavila je intimne fotografije iz kreveta na kojima je pokazala trudnički trbuh i podijelila snažnu osobnu poruku.

Lana Jurčević ponovno je dirnula svoje pratitelje emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Popularna pjevačica objavila je niz nježnih fotografija snimljenih u krevetu, na kojima s osmijehom pokazuje trudnički trbuh, a uz njih je podijelila i iskrenu, osobnu poruku o promjenama, majčinstvu i novoj životnoj fazi.

''Ja sam ti kao puni Mjesec. Znaš da postojim, ali me ne vidiš često. Malo nestanem, pa se vratim. I tako u krug'', započela je Lana svoju objavu.

Otkrila je kako je nekoć osjećala pritisak da uvijek mora biti ona ista, no danas shvaća da su promjene prirodan dio života.

''Ne tako davno mislila sam da moram stalno biti 'ona ista', da ako više ne prepoznajem staru verziju sebe – nešto nije u redu. A istina je da se svi mijenjamo. Iz dana u dan. Iz faze u fazu'', napisala je.

Pjevačica priznaje da je danas drugačija – fizički, emotivno i na sve moguće načine, te da ju je majčinstvo promijenilo više nego išta drugo. Ujedno je otkrila kako je pred njom još jedan veliki izazov – dolazak nove bebe.

''Još uvijek bih rekla — pod '‘rekonstrukcijom'. I majčinstvo me tome naučilo više nego bilo što drugo. I čeka me još jedan izazov – još jedna beba'', dodala je.

Lana se osvrnula i na onu manje vidljivu stranu svakodnevice, naglašavajući kako iza nasmijanih fotografija postoje i sva druga raspoloženja.

''Iza ovih nasmijanih slika postoje i sva ostala raspoloženja. Kao i kod svih nas. Nekad imam snage za svijet oko sebe. Nekad samo za sebe. A nekad – ni za jedno ni drugo'', iskreno je priznala.

Ipak, snagu, kaže, uvijek mora pronaći za svoje dvije djevojčice.

''Al' snage moram imati za ove dvije moje cure – tu nema hoćeš-nećeš. Tu se trudiš da budeš najbolja verzija sebe'', poručila je.

U emotivnoj objavi dotaknula se i glazbe, koja je i dalje važan dio njezina života, iako danas na nešto drugačiji način.

''Nekad je pjevanje bilo prvo što sam ja. Danas je to nešto što nosim u sebi. Ne uvijek glasno, ali je još tu i sazrijeva zajedno sa mnom'', napisala je.

Za kraj je razveselila obožavatelje najavom nove glazbe, otkrivši da je u tišini stvarala nove pjesme.

''Radila tekstove, melodije… Samo čekaju prave dane i 'plodno tlo''', zaključila je Lana pa dodala poruku svima koji se trenutačno osjećaju izgubljeno: ''Ako si i ti u fazi u kojoj se ne prepoznaješ potpuno, to ne znači da si izgubljen/a. Možda se samo mijenjaš.''

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare podrške, a fanovi s nestrpljenjem iščekuju i novu glazbenu fazu Lane Jurčević

Podsjetimo, Lana je trudna drugi put, a u prosincu je otkrila da njoj i partneru Filipu Kratofilu dolazi još jedna djevojčica.

Par već ima kćer Maylu Lily.

