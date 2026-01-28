Tko je lijepa djevojka rukometnog vratara Dominika Kuzmanovića?

Osim sjajnih obrana protiv Slovenije, Dominik Kuzmanović osvojio je simpatije javnosti i emotivnim prizorom sa svojom djevojkom nakon utakmice.
Rukometni vratar Dominik Kuzmanović nije skrivao svoju sreću, nakon utakmice potrčao je prema tribunama u zagrljaj svojoj djevojci, koju je strastveno poljubio i grlio pred očima brojnih navijača i fotografa.
Hrvatski rukometaši slave pobjedu u Malmou - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Hrvatski rukometaši slave pobjedu u Malmou - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Ime njegove izabranice je Kim Norma Müller, samozatajna Zagrepčanka koja je uz Dominika bila vjerna podrška tijekom cijelog prvenstva. I dok se život i sportska karijera mladog vratara trenutno nalaze pod reflektorima, Kim više voli mirniji pristup, njezin Instagram profil je privatan, a javnosti otkriva tek poneku fotografiju.
Dominik Kuzmanović i djevojka Kim - 1 Foto: Instagram
Kim je po struci diplomirana ekonomistica i, kako se doznaje, radi u Zagrebu. Iako o njoj ne znamo mnogo detalja, jasno je da svoju vezu s Dominikom drži relativno privatnom, bez velike medijske pompe i isticanja u javnosti.
Dominik Kuzmanović i djevojka Kim - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Dominik Kuzmanović i djevojka Kim - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Djevojka Dominika Kuzmanovića Kim Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Dominik je potvrdio da su zajedno još prošle godine, a par često dijeli trenutke podrške i nježnosti.
Dominik Kuzmanović s djevojkom Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Dominik Kuzmanović s djevojkom Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Dominik Kuzmanović s djevojkom Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Dominik Kuzmanović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dominik Kuzmanović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
