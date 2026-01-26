Milijunašica počastila fanove bujnim kadrovima u bikiniju: Okrenula je leđa i zapalila Instagram!

Bella Hadid uživa na odmoru, a svojih 60 milijuna pratitelja na Instagramu počastila je raznim prizorima u bikiniju.

Bella Hadid, jedna od najtraženijih manekenki današnjice, ponovno je dokazala zašto je miljenica modnog svijeta – ovog puta objavom koja je zapalila Instagram.

U nizu fotografija s egzotične destinacije, Bella je pozirala u minijaturnim bikinijima, a fotke su prikupile gotovo milijun lajkova.

Bella Hadid Foto: Instagram

Na jednoj fotografiji opušteno leži na dasci usred tirkiznog mora, dok se u drugoj igri sa suncem i vodom, u šarenom bikiniju koji ističe njezinu besprijekornu figuru.

Bella Hadid Foto: Instagram

Za jedan kadar okrenula je leđa kameri, a njezina bujna pozadila našla se u prvom planu.

Bella Hadid Foto: Instagram

Njezine fotografije u trenu su prikupile brojne komplimente.

''Morska sirena'', ''Prekrasna si bez šminke'', ''Przgodna'', ''Uživaj'', ''Super fotografije'', ''Božica'', ''Najljepša žena'', samo je dio komentara s Instagrama.

Njezine noge izvor su milijunskih zarada, koje je nedavno istaknula u ultra kratkoj suknji. Više pročitajte OVDJE.

