Milijunašica počastila fanove bujnim kadrovima u bikiniju: Okrenula je leđa i zapalila Instagram!

Bella Hadid uživa na odmoru, a svojih 60 milijuna pratitelja na Instagramu počastila je raznim prizorima u bikiniju.
U nizu fotografija s egzotične destinacije, Bella je pozirala u minijaturnim bikinijima, a fotke su prikupile gotovo milijun lajkova.
Bella Hadid Foto: Instagram
Na jednoj fotografiji opušteno leži na dasci usred tirkiznog mora, dok se u drugoj igri sa suncem i vodom, u šarenom bikiniju koji ističe njezinu besprijekornu figuru.
Bella Hadid Foto: Instagram
Za jedan kadar okrenula je leđa kameri, a njezina bujna pozadila našla se u prvom planu.
Bella Hadid Foto: Instagram
Njezine fotografije u trenu su prikupile brojne komplimente.
''Morska sirena'', ''Prekrasna si bez šminke'', ''Przgodna'', ''Uživaj'', ''Super fotografije'', ''Božica'', ''Najljepša žena'', samo je dio komentara s Instagrama.
Njezine noge izvor su milijunskih zarada, koje je nedavno istaknula u ultra kratkoj suknji.
