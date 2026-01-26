Ponosno pokazali mišiće: Seksi par čija su isklesana tijela privukla znatiželjne poglede

Joe i Melissa Gorga uživali su u sunčanim danima na plaži, gdje su bez zadrške pokazali zavidnu formu, ali i podsjetili zašto slove za jedan od najzgodnijih parova reality-scene.

Joe i Melissa Gorga dokazali su zašto slove za jedan od najatraktivnijih parova reality-scene.

Zvijezde showa ''The Real Housewives of New Jersey'' viđene su na plaži na Floridi, gdje su bez imalo zadrške pokazale svoja isklesana tijela i privukle poglede.

Melissa je blistala u bikiniju koji je istaknuo njezine tonirane trbušne mišiće i vitku figuru, a njezin 51-godišnji suprug Joe ponosno je pokazao mišićavo tijelo, na kojem bi mu pozavidjeli i upola mlađi muškarci. Očito je da oboje paze na formu, a rezultati njihova truda bili su itekako vidljivi.

Osim što uživaju u suncu i moru, Melissa se posljednjih godina sve više okreće životu izvan realityja – uz to što je uspješna poduzetnica i influencerica, otvorila je i vlastitu liniju proizvoda te redovito dijeli savjete o zdravom životu, beauty rutinama i fitnesu. Njezin stil i figura već su godinama inspiracija brojnim pratiteljima, a fanovi je često nazivaju jednom od najljepših dama na scenama reality-televizije.

Melissa se kućanicama pridružila 2011. godine u trećoj sezoni. Rođena je 21. ožujka 1979. u Toms Riveru, u New Jerseyju, i talijanskog je podrijetla. Diplomirala je na New Jersey City Universityju. Osim televizijske karijere, Melissa se bavila glazbom, a objavila je i nekoliko singlova poput "On Display", te je autorica knjige "Love Italian Style: The Secrets of My Hot and Happy Marriage." Također je vlasnica modnog butika Envy by Melissa Gorga u Montclairu, u New Jerseyju.

Joe je brat njezine kolegice iz serije Terese Giudice. Par ima troje djece: Antoniju (rođenu 2005.), Giacinta "Gina" (rođenog 2007.) i Giuseppea "Joeyja" (rođenog 2010.).​

Njihova kći Antonia Gorga izrasla je u pravu ljepoticu i često prati mamu u izlascima i obiteljskim druženjima. Mnogi se slažu kako je nevjerojatno slična majci, toliko da kada se Melissa i Antonia pojave zajedno – teško je na prvi pogled razaznati tko je kći, a tko majka. Antonia već gradi svoje prisustvo na društvenim mrežama i polako osvaja publiku svojim stilom i pojavom. Kako izgleda, pogledajte OVDJE.

