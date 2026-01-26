Znate li čije su kćeri ove lijepe blizanke? Otac im je jedna od najvećih sportskih legendi

Pojavljivanje Myle Rose i Charlene Rive Federer na Australian Openu izazvalo je veliku pažnju, ponajviše zato što se kćeri teniske legende rijetko pojavljuju u javnosti.

Na tribinama Australian Opena ovih su dana pogledi često bježali s terena prema publici. Posebno prema društvu u kojem su sjedile Myla Rose i Charlene Riva Federer, a u kojem se nalazio i Cruz Hewitt, sin australske teniske legende Lleytona Hewitta. Bio je to zanimljiv susret teniskih prezimena jer su njihovi očevi, Roger Federer i Lleyton Hewitt, tijekom svojih impresivnih karijera odigrali čak 27 međusobnih mečeva, pri čemu je Federer slavio 18 puta.

No pažnju nisu privukla slavna imena, već dvije mlade blizanke koje su svojom prirodnom ljepotom i nenametljivim stilom osvojile publiku, i to bez ikakve namjere da budu u središtu pozornosti.

Myla i Charlene Federer

Cruz Hewitt

Riječ je o Myli Rose i Charlene Rivi Federer, 16-godišnjim kćerima jedne od najvećih sportskih legendi svih vremena. Iako nose prezime koje u svijetu tenisa ima gotovo kultni status, blizanke su odabrale potpuno drukčiji put: život u sjeni slave, daleko od reflektora i medijske buke.

Rođene 2009. godine, Myla i Charlene su najstarije kćeri Rogera i Mirke Federer, a javnost ih ima priliku vidjeti tek rijetko. Upravo zato njihovo pojavljivanje na Australian Openu nije moglo proći nezapaženo.

Myla i Charlene Federer

''Ne uzbuđuju se previše gledajući me kako igram'', rekao je Federer svojedobno o svojoj djeci.

''Pokušavamo ih malo uvesti u igru, iako mislim da ih jednog dana nećemo gledati ovdje profesionalno.''

Za razliku od brojnih djece slavnih koja vrlo rano ulaze u svijet showbizza ili društvenih mreža, Federerove blizanke odrastaju daleko od javnosti. Djevojke imaju profile na društvenim mrežama, ali su zaključani.

Myla i Charlene Federer

Njihovi roditelji godinama inzistiraju na normalnom djetinjstvu, obrazovanju i privatnosti, a čini se da su Myla i Charlene tu filozofiju u potpunosti prihvatile.

I dok se mnogi pitaju hoće li krenuti očevim sportskim stopama, zasad je jasno samo jedno – ne traže slavu, i upravo ih to čini još zanimljivijima.

Myla i Charlene Federer

''Zapravo bih bio sretan da ne završe na ovom terenu. Radije bih ih podržao u nekom drugom sportu. Neka budu super skijašice, to bi bilo uzbudljivo'', rekao je jednom Federer.

Njihova rijetka pojavljivanja, poput ovog u Melbourneu, uvijek izazovu interes, ali i podsjećaju koliko se u svijetu slavnih cijeni autentičnost.

Myla i Charlene Federer

Osim blizanku, Roger i Mirka imaju i sinove blizance, Lea i Lennyja, koji su rođeni 2014.

