Ovo su djeca slavnih zvijezda čija su imena promijenjena iz bizarnih razloga!

Sve više djece slavnih mijenja imena iz osobnih razloga, a najnoviji primjer je kći Nicole Richie koja se sada predstavlja kao Kate.

Mnogi slavni roditelji odlučuju se na promjenu imena svoje djece, i to ne zbog karijere, kao što to često čine sami, već iz osobnih razloga.

Najnoviji primjer je kći Nicole Richie, Harlow Madden, koja je za svoj 18. rođendan promijenila imidž i počela koristiti srednje ime Kate, uz novi, dramatičan izgled s crnom kosom.

I Kylie Jenner promijenila je ime sinu iz Wolf u Aire jer, kako kaže, prijašnje ime nije odgovaralo njegovoj osobnosti. Slično je postupila i komičarka Amy Schumer, koja je sina preimenovala iz Gene Attell u Gene David, nakon što je shvatila da se njegovo ime fonetski previše približava riječi "genital" (genitalni).

Aaron Paul je promijenio ime sinu iz Casper Emerson u Ryden Caspian, kako bi se uskladili obiteljski dokumenti, dok su Kathryn Hahn i suprug odlučili djeci dodati majčino prezime Hahn kao drugo srednje ime.

Elon Musk i Grimes morali su promijeniti ime sina iz X Æ A-12 u X A AE-XII kako bi zadovoljili zakonske kriterije u Kaliforniji, a Caterina Scorsone iz "Grey's Anatomy" promijenila je ime svojoj kćeri iz Arwen u Lucinda, nadimkom Lucky.

Ove promjene otkrivaju koliko identitet, pa čak i ime, može biti fluidan, čak i među najpoznatijima.

