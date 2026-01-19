Ovo su djeca slavnih zvijezda čija su imena promijenjena iz bizarnih razloga!

Sve više djece slavnih mijenja imena iz osobnih razloga, a najnoviji primjer je kći Nicole Richie koja se sada predstavlja kao Kate.
Mnogi slavni roditelji odlučuju se na promjenu imena svoje djece, i to ne zbog karijere, kao što to često čine sami, već iz osobnih razloga.3 vijesti o kojima se priča ''u samom srcu grada'' Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje'' iznenadit ćete se! Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta! "Zezaš se!!!" Slavna sestra nizom potpuno obnaženih fotografija izazvala nevjericu milijunskih pratitelja
Najnoviji primjer je kći Nicole Richie, Harlow Madden, koja je za svoj 18. rođendan promijenila imidž i počela koristiti srednje ime Kate, uz novi, dramatičan izgled s crnom kosom.
Pogledaji ovo Celebrity Hit-snimka iz kuhinje pobjednice MasterChefa i njezina kolege: "S nama nikad nije dosadno"
Nicole Richie (FOTO: Profimedia)
I Kylie Jenner promijenila je ime sinu iz Wolf u Aire jer, kako kaže, prijašnje ime nije odgovaralo njegovoj osobnosti. Slično je postupila i komičarka Amy Schumer, koja je sina preimenovala iz Gene Attell u Gene David, nakon što je shvatila da se njegovo ime fonetski previše približava riječi "genital" (genitalni).
Kylie Jenner - 7 Foto: Instagram
Aaron Paul je promijenio ime sinu iz Casper Emerson u Ryden Caspian, kako bi se uskladili obiteljski dokumenti, dok su Kathryn Hahn i suprug odlučili djeci dodati majčino prezime Hahn kao drugo srednje ime.
Aaron Paul - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Mali chef s Balija opet je sve osvojio: Pogledajte što je Majin Bloom s guštom pripremao!
Elon Musk i Grimes morali su promijeniti ime sina iz X Æ A-12 u X A AE-XII kako bi zadovoljili zakonske kriterije u Kaliforniji, a Caterina Scorsone iz "Grey's Anatomy" promijenila je ime svojoj kćeri iz Arwen u Lucinda, nadimkom Lucky.
Elon Musk sa sinom - 4 Foto: Afp
Ove promjene otkrivaju koliko identitet, pa čak i ime, može biti fluidan, čak i među najpoznatijima.
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika
Pogledaji ovo Celebrity Neočekivan uvid u privatni život Meghan i Harryja, njihova djeca sve su više u fokusu