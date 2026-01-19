Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"

Jure Brkljača otkrio je da je uzeo kratku stanku u nastupima zbog operacije uha.

Naš pjevač Jure Brkljača oglasio se s bolničkog odjela i otkrio da je zbog zdravstvenog zahvata napravio kratku pauzu.

Kako je otkrio na društvenim mrežama, Zadranin je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz KBC-a Sestre milosrdnice i poručio da se nalazi u bolnici zbog operacije uha.

"Mala pauza zbog zahvata, tj. operacije uha. Pozz iz KBC SM. Poželite mi sriću. Nakon operacije imat ću još bolji sluh, pa se ponovo družimo", napisao je Brkljača uz objavu zadržavši prepoznatljivo pozitivan duh i dozu humora.

Iako nije ulazio u detalje zahvata, Jure je jasno dao do znanja da je riječ o planiranoj operaciji te da se nada brzom oporavku. Njegova objava odmah je izazvala brojne poruke podrške i želje za uspješan zahvat od obožavatelja i kolega s estrade.

Čini se kako je pjevač sve shvatio kao kratku stanku prije povratka obvezama, a sudeći po optimističnoj poruci, Jure se uskoro vraća publici, ovog puta, kako sam kaže, s još boljim sluhom.

