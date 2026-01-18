Pretraži
''ostale riječi suvišne''

Nina Badrić oduševila figurom u badiću: ''Kakva si ti boginja od žene!''

Piše J. C. , Danas @ 18:53 Celebrity komentari
Nina Badrić - 4 Nina Badrić - 4 Foto: Instagram

Nina Badrić pokazala je kako izgleda savršen odmor, ali i figura zbog koje su se društvene mreže usijale.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Stela Rade uoči Dore 2026 završila u bolnici na operaciji
zahvalila osoblju
Stela Rade uoči Dore završila na operaciji: ''Ovaj boravak u bolnici...''
Nina Badrić oduševila figurom u badiću
''ostale riječi suvišne''
Nina Badrić oduševila figurom u badiću: ''Kakva si ti boginja od žene!''
Jane Fonda snimljena u kolicima na aerodromu
teško razdoblje
Što se dogodilo? Holivudska diva snimljena u kolicima, prije samo dva mjeseca šetala je modnom pistom
Lena Medar na društvenim mrežama oprostila se od svog psa
''bila si najljepša...''
Zvijezda ''U dobru i zlu'' podijelila pretužnu vijest: ''Volim te curice moja...''
Lisa Kistermann ukrala svu pažnju na plaži u Miamiju
sve je više u fokusu
Senzacija na plaži! Kad je skinula majicu, napravila je pravi vizualni spektakl u badiću
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Jadranka Kosor s unukom Ezrom na špici
ni oblaci nisu smetali
Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom
Kolinda Grabar-Kitarović ide na Antarktiku s Kristijanom Iličićem: Putovanje vrijedno gotovo 17 tisuća eura
basnoslovan iznos
Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi
Gdje je nestala Suor Cristina Scuccia?
družila se i s papom Franjom
Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao
Elizabeth Hurley zagolicala maštu pratitelja golišavim fotografijama iz kade
raspametila fanove
Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
VREMENSKA PROGNOZA: Vraćaju se minusi
VREMENSKA PROGNOZA
Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije
Osmero mrtvih u alpskim lavinama
Velika opasnost
Užas u Alpama: Aktivirale se lavine, poginulo najmanje osmero skijaša
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Jadranka Kosor s unukom Ezrom na špici
ni oblaci nisu smetali
Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom
Kolinda Grabar-Kitarović ide na Antarktiku s Kristijanom Iličićem: Putovanje vrijedno gotovo 17 tisuća eura
basnoslovan iznos
Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
Imamo brojke
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
zabava
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
Jao...
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
Pokažite što znate!
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
tech
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
Rezultati su obećavajući
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Dinamo ponovno prodaje igrača na Rujevicu: Rijeka potpisuje Branka Pavića
Dobri odnosi
Novi posao na relaciji Maksimir - Rujevica: Dinamo ponovno prodaje igrača u Rijeku
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
Ovo još nismo vidjeli: Nevjerojatna situacija, njemački izbornik poklonio pobjedu Srbima
prvi put u povijesti
Ovo još nismo vidjeli: Nevjerojatna situacija, njemački izbornik poklonio pobjedu Srbima
tv
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
DALEKI GRAD
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
putovanja
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Hladna salata od piletina, jaja i grčkog jogurta recept
A tako jednostavna
Ova salata savršena je za ručak, može se držati u hladnjaku par dana, a ima čak 300 grama proteina
Neuspjeli eksperiment: Uzbudljivi talijanski grad u kojem nitko ne želi ostati
Gibellina
Neuspjeli eksperiment: Uzbudljivi talijanski grad u kojem nitko ne želi ostati
novac
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ovo je posljednji veliki kockarski mogul Las Vegasa
Biznismen starog kova
Ovo je posljednji veliki kockarski mogul Las Vegasa
lifestyle
Street style Šibenik u uskoj haljini i ženstvenim gležnjačama
Prianja uz tijelo
Šetnja Šibenikom u haljini koja ističe ženstvenu figuru, a gležnjače s potpeticom dodatan su adut
Ponuda torbi na sniženju, modeli stvoreni za svaki dan
ZA SVE UKUSE
Torbe na sniženju: 15 modela koje ćete nositi svaki dan, najjeftinija je 7 i pol eura
Monika Olujić na premijeri monodrame "Žena, majka, glumica"
Kombinacija za predstavu
Monika Olujić: Tako klasično izdanje začinjeno mrak čizmama zbog kojih zaboravljamo na visoke potpetice
sve
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Dinamo ponovno prodaje igrača na Rujevicu: Rijeka potpisuje Branka Pavića
Dobri odnosi
Novi posao na relaciji Maksimir - Rujevica: Dinamo ponovno prodaje igrača u Rijeku
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene