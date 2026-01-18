Nina Badrić oduševila figurom u badiću: ''Kakva si ti boginja od žene!''

Nina Badrić pokazala je kako izgleda savršen odmor, ali i figura zbog koje su se društvene mreže usijale.

Nina Badrić novim fotografijama na društvenim mrežama sve je ostavila bez daha.

Popularna pjevačica na društvenim mrežama podijelila je fotografije s karipskih plaža otoka Anguilla, pozirajući u elegantnom jednodijelnom badiću, a reakcije obožavatelja nisu izostale.

Na pješčanoj plaži, uz tirkizno more i palme, Nina je zračila samopouzdanjem i elegancijom, a mnogi su primijetili njezinu besprijekornu figuru i prirodnu ljepotu.

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

''Draga naša Nina hrabra, pametna i lijepa...'', ''Fenomenalna - prava žena za sva vremena'', ''Krasna ličnost! Iznutra i izvana!'', ''Prezgodna, prelijepa, pametna...'', ''Kakva si ti boginja od žene. Ostale riječi su suvišne'', ''Žena koja super izgleda za svoje godine... Bez plastike, samo priroda'', samo su neke od pohvala koje je dobila u komentarima.

Nina Badrić Foto: Instagram

Nina Badrić Foto: Instagram

Uz osmijeh i opuštene poze, Nina je još jednom dokazala da zna kako uživati u trenucima za sebe, ali i kako oduševiti publiku – čak i kad je daleko od pozornice.

Nina Badrić Foto: Instagram

Na otoku je Nina otišla i na misu te zapjevala, a koga je tamo srela posebno ju je dirnulo.

''Kad na otoku nađeš crkvu i odeš na nedjeljnu misu. Kad na misi sretneš svećenika iz Rijeke! Kad na misi spontano zapjevaš Goodness of God. Nemam pojma što je bilo 2016. god., ali znam da je danas 18.01. 2026. za mene savršen dan'', napisala je u opisu.

Nina je otkrila da joj ovo nije prvi susret s Karibima. Angvilu je, kako navodi, prvi put posjetila prije otprilike 15 godina, a s tog putovanja ponijela je snažne uspomene. Više pogledajte OVDJE.

