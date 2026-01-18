Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!

Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi, Elizabeth Hurley pozirala je u kadi i izazvala pravu buru reakcija na društvenim mrežama.

Elizabeth Hurley ponovno je dokazala da zna kako privući pažnju.

Slavna glumica i modna ikona podijelila je fotografije na kojima uživa u opuštajućoj kupki, a prizori iz luksuznog ambijenta odmah su izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Na fotografijama Hurley pozira potpuno gola u kadi ispunjenoj pjenom, uz latice cvijeća i detalje koji odaju dojam potpunog hedonizma. Razigrani osmijeh, opuštena poza i doza misterije bili su dovoljni da mašta njezinih pratitelja proradi punom snagom.

Elizabeth Hurley - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zečić nahvalio Thompsona na koncertu u Splitu: ''Čovjeka treba gledati i učiti''

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su je zasuli komplimentima, ističući kako glumica i dalje izgleda besprijekorno te da s godinama zrači sve većim samopouzdanjem.

Elizabeth Hurley - 3 Foto: Instagram

Galerija 17 17 17 17 17

''Predivna žena'', ''Oduzimaš dah'', ''Woow bebo'', ''Najljepša žena na svijetu'', nahvalili su je.

Nedavno je podijelila i video iz bazena, a kako izgleda u bikiniju pogledajte OVDJE.

Elizabeth Hurley - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Na koncertu Thompsona u Splitu bila brojna poznata lica, pogledajte fotke iz prepune dvorane!

Inače, Liz ima 60 godina, ali zbog svoje besprijekorne figure rijetki bi to na prvu pogodili.

I stručnjaci su progovorili o njezinu mladoliku izgledu, a što su rekli, pročitajte OVDJE.

Elizabeth Hurley - 2 Foto: Instagram

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas bivša supruga Michaela Jacksona? Zbog bolesti se povukla iz javnosti

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Gdje je danas manekenka koja je sama radila šminku jer nije bilo njezine nijanse?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom