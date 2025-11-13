Zbog vatrenih prizora u bikiniju nitko ne vjeruje u godine ove seks-bombe: ''Kako je to moguće?''

Legendarna ljepotica iz 90-ih ponovno je zapalila Instagram i pokazala da joj vrijeme ne može ništa.

Elizabeth Hurley, nekadašnja glumica, manekenka i jedna od najvećih seks-simbola 90-ih, i u svojoj 60 godini izgleda senzacionalno – što je još jednom dokazala novom serijom fotografija na društvenim mrežama.

Ovoga puta pozirala je pokraj bazena u vatreno crvenom bikiniju s tankim naramenicama i zlatnim detaljima, preko kojeg je nosila raskopčanu košulju u istoj boji.

Kombinacija je istaknula njezinu zavidnu figuru, a raspoloženi izrazi lica i prirodna frizura samo su dodatno naglasili dojam opuštenosti i samopouzdanja.

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Iako je zakoračila u šesto desetljeće života, Elizabeth i dalje bez problema nosi titulu jedne od najpoželjnijih žena svijeta. Njezine objave često izazivaju lavinu reakcija, a ni ova nije bila iznimka te je skupila više od 60 tisuća lajkova.

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

''Prekrasna'', ''Ali kakvo tijelo žena ima'', ''Nikada neću shvatiti da ona ima toliko godina'', ''Ti si najljepša žena na svijetu'', ''Ona nije stvarna'', ''Bez riječi sam'', ''Kako imaš 60 godina? Samo nam objasni kako?'', ''Otkrij nam što radiš da izgledaš tako senzacionalno'', ''Prekrasna žena'', ''Ljubomorna sam na tvoj izgled'', ''Može li ljepše od ovoga'', ''Crvena boja ti stoji odlično'', ''Nestvarno'', dio je komentara s Instagrama.

Elizabeth Hurley - 1 Foto: Instagram

Elizabeth Hurley - 3 Foto: Instagram

Nedavno je otkrila svoj trik za savršene fotke u badiću. Više o tome pisali smo OVDJE.

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

I stručnjaci su progovorili o njezinu mladoliku izgledu, a što su rekli, pročitajte OVDJE.

Elizabeth Hurley - 2 Foto: Instagram

