Seks-bomba 90-ih otkrila svoj trik za savršene fotke u badiću!

Elizabeth Hurley pozirala je u mint bikiniju i uz osmijeh otkrila jednostavan trik za savršene ljetne fotografije.

Elizabeth Hurley (60) nedjelju je provela u sunčanom raspoloženju, uživajući u prirodi i ležerno pozirajući u mint bikiniju.

Galerija 25 25 25 25 25

Glumica i bivša manekenka poznata po besprijekornom izgledu na društvenim mrežama ovaj je put otkrila mali trik koji, čini se, pali svaki put.

Pogledaji ovo Celebrity Prozirna haljina poznate Kosovljanke nije ostavila ništa mašti, ispod je nosila samo tange

"Sretna nedjelja! Moj trik za dobre fotke u badiću? ISTEGNI SE! Ako nisi sigurna – ruke gore ili lezi ♥️ (i ne zaboravi kremu za sunčanje)", napisala je uz dvije vesele fotografije koje odišu samopouzdanjem.

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Inače, glumičin sin Damian sve češće privlači pažnju svojim izgledom i karakterom, a više o njemu pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Otkrivamo najemotivniji trenutak bajkovitog vjenčanja naše zlatne olimpijke i srbijanskog džudaša!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Pogledajte fotografije sa snimanja svjetski popularne serije u Dubrovniku!

Pogledaji ovo Celebrity Dramatični izrez na haljini bujne ljepotice jedva je držao sve na mjestu!

"Kako je ovo moguće?" Vrelo izdanje vječne seks-bombe prikupilo nikad više komplimenata