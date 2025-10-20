Dramatični izrez na haljini bujne ljepotice jedva je držao sve na mjestu!

Sydney Sweeney bila je jedno od najelegantnijih lica na 5. godišnjoj gala večeri Academy Museum u Los Angelesu.

Američka glumica Sydney Sweeney još jednom je pokazala zašto je miljenica crvenih tepiha. Zasjala je na 5. godišnjoj gala večeri Academy Museumu Los Angelesu i sve prisutne ostavila bez daha.

Za ovu posebnu večer, Sydney je odabrala elegantnu crnu večernju haljinu koja je istaknula njezinu figuru i sofisticirani stil. Minimalistički, ali efektan kroj s dramatičnim izrezom i decentnim detaljima pokazao je da prava elegancija dolazi uz dozu odvažnosti.

Sydney Sweeney

Upečatljiv smaragdni prsten i decentne naušnice dodatno su naglasile glumičin istančan modni ukus.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Sweeney se pojavila među glavnim uzvanicima večeri, a mnogi su je proglasili jednom od najbolje odjevenih dama. Opuštena punđa i prirodna šminka zaokružili su ovaj besprijekoran modni trenutak.

Sydney Sweeney

Academy Museum Gala svake godine okuplja najveća imena filmske industrije u svrhu prikupljanja sredstava za Muzej filma, a crveni tepih često je poprište najsjajnijih modnih izdanja.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

U zadnje vrijeme mladu ljepoticu, nakon prekida veze, povezuju s kontroverznim menadžerom. O kome se radi pročitajte OVDJE.

