Dramatični izrez na haljini bujne ljepotice jedva je držao sve na mjestu!

Sydney Sweeney bila je jedno od najelegantnijih lica na 5. godišnjoj gala večeri Academy Museum u Los Angelesu.
Američka glumica Sydney Sweeney još jednom je pokazala zašto je miljenica crvenih tepiha. Zasjala je na 5. godišnjoj gala večeri Academy Museuma Los Angelesu i sve prisutne ostavila bez daha.
Za ovu posebnu večer, Sydney je odabrala elegantnu crnu večernju haljinu koja je istaknula njezinu figuru i sofisticirani stil. Minimalistički, ali efektan kroj s dramatičnim izrezom i decentnim detaljima pokazao je da prava elegancija dolazi uz dozu odvažnosti.
Sydney Sweeney - 2 Foto: Profimedia
Upečatljiv smaragdni prsten i decentne naušnice dodatno su naglasile glumičin istančan modni ukus.
Sweeney se pojavila među glavnim uzvanicima večeri, a mnogi su je proglasili jednom od najbolje odjevenih dama. Opuštena punđa i prirodna šminka zaokružili su ovaj besprijekoran modni trenutak.
Academy Museum Gala svake godine okuplja najveća imena filmske industrije u svrhu prikupljanja sredstava za Muzej filma, a crveni tepih često je poprište najsjajnijih modnih izdanja.
U zadnje vrijeme mladu ljepoticu, nakon prekida veze, povezuju s kontroverznim menadžerom. O kome se radi pročitajte OVDJE.
