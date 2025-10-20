Jedan od naših najuspješnijih influencera oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na društvenim mrežama

Vjenčanje brata Sandija Pege kratko je zasjenio komentar na društvenim mrežama koji se proširio, a jedan od naših domaćih influencera o svemu se i sam oglasio.

Obitelj influencera Sandija Pege slavila je ovog vikenda veliki trenutak – njegov brat, Ismael Hadžić, oženio se Martinom Filić.

Snimke s vjenčanja brzo su završile na društvenim mrežama. Ipak, neki su Sandija prozvali da je tijekom slavlja pucao iz vatrenog oružja.

Sandi se o svemu oglasio na svom profilu na Instagramu.

U objavi je jasno objasnio o čemu se zapravo radi, poručio je da su optužbe neutemeljene i da je riječ o pirotehničkom rekvizitu, a ne pravom oružju.

Prenosimo njegovu izjavu u cijelosti.

"Nevjerojatno mi je koliko daleko neki ljudi idu kako bi ti zakomplicirali život – čak i širenjem lažnih informacija. Istina je jednostavna: brat mi se ženio, a ja sam iz veselja ispalio pirotehnički rekvizit u zrak – ništa više od toga'', napisao je.

''Policija je upoznata s lažnim tvrdnjama da se radi o pravom oružju i sve je već razjašnjeno. Nikada nisam nikoga ugrozio, niti ću. Sve što radim – radim iz zabave i pozitivne energije. U svom sadržaju nikada nisam rekao ništa što bi bilo uvredljivo ili opasno'', dodao je.

''Mladi koji me prate znaju da stalno govorim o radu, trudu i poštenju – jer samo tako možete ostvariti svoje snove. Nažalost, kad si pošten, uspješan i drugačiji, uvijek će biti onih koje to boli. Idemo dalje – s osmijehom i čistim srcem'', zaključio je.

Posljednjih tjedana sve su češći incidenti na svadbama.

Za vikend je policija uhitila muškarca koji je u Makarskoj pucao iz plinskog pištolja, a prije nekoliko tjedana žena je poginula nakon što je pogođena signalnom raketom.

