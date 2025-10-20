Kako izgledaju punac i punica Ivana Rakitića? Raquel je pokazala svoje roditelje!

Raquel Mauri raznježila je društvene mreže objavom obiteljskog trenutka.

Raquel Mauri, supruga našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, redovito na društvenim mrežama dijeli prizore iz obiteljskog života u Splitu.

Njezin Instagram vrvi trenucima svakodnevice, a ovoga puta posebno je razveselila pratitelje objavom u kojoj je pokazala svoje roditelje – majku Puri i oca Juana Carlosa.

Na fotografiji poziraju uz more, u sunčanoj i opuštenoj atmosferi. Raquel, u ležernom, ali besprijekorno stiliziranom izdanju, sjedi između roditelja, koji zrače toplinom i vedrinom. Majka Puri nosi elegantan prugasti pulover i široki osmijeh, a otac Juan Carlos odiše opuštenošću u klasičnoj bijeloj majici.

Pogledaji ovo Celebrity Naš glumac shrvan je zbog smrti kolege: ''Sada ga više nema, a ja ne znam kako dalje...''

''More i obitelj su uvijek dobar plan'', napisala je Raquel ispod fotki.

Raquel Mauri s roditeljima Foto: Instagram

Iako nije često pokazivala roditelje u javnosti, ova objava naišla je na niz pozitivnih reakcija. Pratitelji su pohvalili prirodnost, toplinu i povezanost koja se vidi iz svakog kadra.

Raquel Mauri Foto: Instagram

''Za još dugo godina zajedno'', ''Uživajte samo'', ''Veličanstvena fotografija s prekrasnom obitelji'', ''Kako si zgodna'', dio je komentara s Instagrama.

Pogledaji ovo Celebrity Procurile fotografije! Udala se kći pokojnog novinara Ive Pukanića

Podsjetimo, Raquel i Ivan Rakitić u braku su od 2013. godine i zajedno imaju dvije kćeri. Ova obiteljska fotografija još je jednom pokazala da su za sreću dovoljne jednostavne stvari – sunce, more i najbliži.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Na splitskoj svadbi Rakitićeva Raquel imala je modni as zbog kojeg su je svi gledali. Više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 26 26 26 26 26

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 6 Foto: Raquel Mauri/Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovakve prizore ne viđamo često! Donna Vekić u bikiniju pozirala na rajskom otoku

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Priča o usponu i tihom raspadu najuspješnijeg ženskog benda desetljeća

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda serije Nove TV očarala vatrenim izdanjem koje će se dugo pamtiti!