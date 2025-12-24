Fotka sina i kćeri Ćorluke i Franke potpuno će vas raznježiti, ovo se zove pravim bogatstvom!

Franka Batelić na društvenim je mrežama podijelila emotivan obiteljski trenutak koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.
Popularna pjevačica i supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca Vedrana Ćorluke podijelila je emotivnu fotografiju njihove djece, kćeri Grete i sina Viktora.
Franka Batelić na Instagramu Foto: Instagram
Na fotografiji se vidi nježan zagrljaj mališana, a prizor odiše toplinom, bliskošću i bezuvjetnom ljubavlju. Franka je uz objavu dodala kratku, ali snažnu poruku:
''Onaj najljepši osjećaj. Sigurnost, mir, ljubav. Svima'', riječi koje su dirnule brojne pratitelje.
Franka Batelić i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Vedran Ćorluka/Instagram
Franka i Vedran poznati su po tome da privatni život drže podalje od javnosti, no ovakve rijetke objave uvijek izazovu oduševljenje i pokažu koliko uživaju u roditeljstvu i obiteljskim trenucima.
Podsjetimo, Franka i Vedran vjenčali su se 2018. godine. Prije pet godina dobili su sina Viktora, a Greta se rodila prije tri godine.
Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Nedavno je Franka pokazala i zgodnog brata Nikolu kojeg inače skriva od javnosti, kako izgleda pogledajte OVDJE.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
