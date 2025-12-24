Fotka sina i kćeri Ćorluke i Franke potpuno će vas raznježiti, ovo se zove pravim bogatstvom!

Franka Batelić na društvenim je mrežama podijelila emotivan obiteljski trenutak koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Franka Batelić ponovno je raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Popularna pjevačica i supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca Vedrana Ćorluke podijelila je emotivnu fotografiju njihove djece, kćeri Grete i sina Viktora.

Franka Batelić na Instagramu Foto: Instagram

Na fotografiji se vidi nježan zagrljaj mališana, a prizor odiše toplinom, bliskošću i bezuvjetnom ljubavlju. Franka je uz objavu dodala kratku, ali snažnu poruku:

''Onaj najljepši osjećaj. Sigurnost, mir, ljubav. Svima'', riječi koje su dirnule brojne pratitelje.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Vedran Ćorluka/Instagram

Franka i Vedran poznati su po tome da privatni život drže podalje od javnosti, no ovakve rijetke objave uvijek izazovu oduševljenje i pokažu koliko uživaju u roditeljstvu i obiteljskim trenucima.

Podsjetimo, Franka i Vedran vjenčali su se 2018. godine. Prije pet godina dobili su sina Viktora, a Greta se rodila prije tri godine.

Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX

Nedavno je Franka pokazala i zgodnog brata Nikolu kojeg inače skriva od javnosti, kako izgleda pogledajte OVDJE.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

